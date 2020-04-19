Хто найшвидший футболіст світу 2020 року – Мбаппе, партнери Зінченка і несподіванки у топ-10

Кіліан Мбаппе очолив рейтинг найшвидших гравців прямо зараз. А хто ще потрапив у десятку спринтерів? Є деякі неочікувані кандидатури.

Результат лідера міг би насмішити Роналду, який під час ЧС-2018 розвинув на декілька кілометрів за годину більшу швидкість. Інший гравець з досвідом виступів за Реал, Гарет Бейл також очолював топ бігунків з кращим результатом. Якщо найшвидші грають у Мадриді, майбутнє форварда Парі Сен-Жермен дійсно вирішене? Хоча екс-гравець Таврії посперечався би з цим трендом.

У свіжому ж рейтингу від французького видання Le Figaro найшвидших гравців планети кількісно домінує Манчестер Сіті – єдиний клуб з двома представниками. У Баварії та Реала теж по 2, але вони ділять орендованого Альваро Одріосолу. Найбільше іспанців (3), по 2 французи та німці. Є тут і виконавці, яких мало хто очікував побачити, зокрема і на доволі високих місцях. Тут, звичайно, далекувато до світового рекорду легкоатлета Усейна Болта (44,72 км/год), але теж непогано.

Топ-10 найшвидших футболістів світу 2017 року

10. Начо Фернандес (Реал Мадрид, 34,62 км/год)

Якщо у Реалі найшвидшим став 30-річний фланговий захисник, який часто грає і центрального, то щось тут не те. Начо вибув з основи Мадрида, але не з рейтингу найшвидших футболістів. Цілком сюрпризний номінант.

9. Альваро Одріосола (Реал/Баварія 34,99 км/год)

Ще один фланговий оборонець Реала опинився в десятці найшвидших. Одріосола також мало грає в поточному сезоні, і навіть оренда в Баварію не змінила цієї тенденції. Утім, ривок все ще при ньому.

8. Кінгслі Коман (Баварія, 35 км/год)

Найшвидший футболіст Бундесліги, якщо брати середній показник останніх сезонів, знову тримає марку. Поява Комана нікого не повинна дивувати – француз навдивовижу стрімкий футболіст, якому тільки регулярні травми заважають закріпитись у вузькому колі світового топу. Кінгслі недарма постійно потрапляє у всілякі шорт-листи Барселони та інших грандів.

7. Мохамед Салах (Ліверпуль, 35 км/год)

Єгипетську блискавку непросто зупинити – 20 голів за 40 матчів нинішнього сезону не дадуть збрехати. Утім, не все так гладко – в АПЛ Салах з Ліверпулем випереджає Манчестер Сіті, але поступається дуету гравців головного конкурента.

6. Лерой Сане (Манчестер Сіті, 35,04 км/год)

Партнер Зінченка не лише вміє підколювати українця, а й показує свій клас спринтера не перший сезон, з завидною регулярністю входячи у топ-5 АПЛ. Німець був близький до продажу в Баварію, але завадила жахлива травма в Суперкубку Англії. Сане все ще дуже молодий, йому тільки 24, а вже ладен похвалитися колекцією з 7 трофеїв, здобутих за 2 попередні роки.

5. Кайл Вокер (Манчестер Сіті, 35,21 км/год)

Правий захисник втратив місце у збірній Англії через оргію з повіями, коли весь цивілізований люд сидить на карантині та закликає всіх залишатися вдома. Ще один приклад досвідченого бігуна – 29-річний Вокер дасть фору молодим, а майже за місяць Кайл святкуватиме ювілей.

4. Карім Белларабі (Байєр, 35,27 км/год)

Правий вінгер Байєра, який встиг пограти у складі переповненої талантами збірної Німеччини, уже був найшвидшим гравцем Бундесліги 3 роки тому. Белларабі – ще один з клубу 30-річних, які з віком не втрачають свого швидкісного козиря.

3. П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал, 35,5 км/год)

Лідер Арсенала все ще сподівається перейти в Реал. Чутки про це іноді поновлюються з великою силою, але все це нагадує історію з вічним інтересом мадридців до Лєвандовскі. Обамеянг – черговий 30-річний у рейтингу спринтерів.

Іньякі Вільямс (Атлетік, 35,7 км/год)

Колоритний баск уже раніше також ставав найшвидшим у чемпіонаті Іспанії. Вільямс не зміг забити Луніну в Лізі Європи. Його Атлетік спочатку програв Зорі, а потім взяв реванш. Зате форвард збірної Іспанії відзначався у воротах Реала, а Барселону навіть вибивав з Кубка Іспанії 2019/20 своїм пізнім голом. Хлопець на 50 мільйонів, не менше. Його високе місце може дивувати в тому сенсі, що такий талант явно засидівся в Більбао.

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 36 км/год)

Єдиний, хто дістався до цієї позначки. Не Волкот 10-річної давнини проти Шахтаря в ЛЧпроти Шахтаря в ЛЧ з його 36,7, але теж нічогенько. Що б там не казали євродепутати з Франції, навряд чи Мбаппе обійдеться комусь у 40 мільйонів євро навіть з урахуванням найбільшої фінансової кризи за століття. Ривки 200-мільйонного Кіліана ми з насолодою спостерігаємо вже декілька сезонів, ще з часів сенсаційних виступів за Монако.

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