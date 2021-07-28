Форвард "гірників" Лассіна Траоре прокоментував свій дебютний гол за донеччан у матчі з Інгульцем.

"Радію і пишаюся тим, що забив перший гол за особливу команду і зробив внесок в нашу перемогу. Я дуже щасливий.

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Гол присвятив Манору Соломону, адже я обіцяв йому подарунок на день народження. Він і сам був близький до забитого гола. Радий його привітати", – сказав Траоре у коментарі Shakhtar News.

До слова, 24 липня, у день матчу, Соломону виповнилося 22 роки. Ізраїльтянин відзначився у матчі асистом.

Нагадаємо, Шахтар придбав Траоре у Аякса за 10 млн євро.

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