Шахтар болісно переживав втрату чемпіонського статусу, тож до нового сезону "гірники" підготувалися чи не найкраще в історії. Клуб підписав суперзіркового тренера (Де Дзербі) й витратив 46 млн євро на трансфери – і вже у першому ж матчі УПЛ 2021/22 весь цей десант дебютував. Марлон отримав місце в центрі оборони, Траоре вийшов на вістрі атаки, а позицію правого вінгера закрив Педрінью.

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В принципі, стартовий склад "гірників" на цей матч не здивував. Сергій Лавриненко своїм лайн-апом теж не здивував, виставивши захисний блок у схемі 5-4-1 з шістьма новачками – Гальчук стояв на воротах, Полегенько та Опанасенко закрили фланги оборони, Коробенко вийшов в опорній зоні, Шарай грав лівого вінгера, а Сітало діяв в центрі атаки.

Шахтар почав зустріч надзвичайно агресивно. Донеччани увімкнули максимально високий темп, легко проходили центр поля через короткі перепасовки й розриваючи оборону петровців на всіх ділянках. Дебютний момент стався вже на 1-й хвилині: шикарна комбінація "гірників" завершилась скидкою Траоре на Додо та його потужним пострілом з лінії штрафного – Гальчук парирував! Корнієнко одразу ж добив з лівого краю , але і тут Гальчук врятував!

Ще за три хвилини відкривати рахунок міг Педрінью, який пробив головою у майже порожні ворота після відскоку з кутового. Голкіпера підстрахували захисники, хоча бразилець все одно не влучав у площину. На 8-й хвилині з лінії штрафного вистрілив Траоре (удар накрили), а ще за хвилину Матвієнко фантастичним черпачком вивів Додо віч-на-віч з Гальчуком – саме правий фулбек опинився на вістрі атаки ближче до лівого краю, але обробити м'яч у польоті йому не вдалося. Інгулець в цей період не міг зв'язати бодай 3-4 передачі.

Зрештою, домінування Шахтаря завершилось взяттям воріт на 12-й хвилині. Соломон відкрився лівим флангом, легко переграв Полегенька на дриблінгу та прострілив на ближню стійку, а Траоре, випередивши усіх захисників, замкнув у дотик – 1:0!

Втім, вже на 16-й Інгулець міг зрівняти рахунок внаслідок грубої помилки Матвієнка. Микола пласувався з м'ячем до власних воріт і не помітив за спиною Сітала, а Артем, легко обікравши центрбека, вискочив віч-на-віч з Трубіним! Бути б голу, але удар форварда з гострого кута Анатолій парирував.

Це був перший і останній момент петровців до перерви. Далі гру вів виключно Шахтар, хоча темп вже не був високим. Інгульцю вистачало й посередніх швидкостей, аби пропускати атаку за атакою, а донеччани неодмінно завершували їх небезпечними ударами: Майкон стріляв з лінії карного майданчика (Полегенько накрив в останнню мить), Додо пробивав метрів з 20-ти (повз дальній кут), а Педрінью з цієї ж відстані крутив м'яч у ліву дев'ятку – трохи неточно).

Зрештою, оборона гостей тріснула на 34-й хвилині: Степаненко виконав простеньке закидання з глибини у штрафний, на який повинні були реагувати захисники Інгульця – втім, Алан Патрік, несподівано вискочивши з-за спини Поспєлова, пробив у дотик метрів з шести. 2:0!

Перед свистком на перерву господарі могли і розгром влаштувати, однак постріл Майкона з лету метрів з 20-ти пролетів поруч з лівою стійкою. Зрештою, відпочивати команди відправились за комфортної переваги Шахтаря.

Другий тайм Інгулець розпочав із заміни нападника, випустивши Гопея замість Сітала. Шахтар же продовжив без змін як у кадровому плані, так і в ігровому, ледь не забивши третій гол вже за три хвилини після поновлення матчу – це Соломон обікрав Коробенка перед штрафним і пробив з лівого кута під дальню стійку. М'яч пройшов у сантиметрах від каркасу воріт!

Здавалося, що донеччани ось-ось дотиснуть приреченого суперника, але в наступні 10 хвилин нічого цікавого не відбувалося. Темп гри із середнього став відверто низьким, а господарі почали робити дрібні помилки при передачах. Інгульцю не дозволяли ними скористатись, але загалом на полі було нудно. Веселіше стало аж на 60-х хвилинах: на 62-й Соломон з лівого краю штрафного пробив у ближню стійку, а на 68-й Алан Патрік таки забив третій гол пострілом метрів з 12-ти – втім, його не зарахували. Траоре, який робив скидку під удар бразильцю, заліз у офсайд.

В середині другого тайму Роберто Де Дзербі провів подвійну заміну, випустивши Судакова та Тете замість Алана Патріка та Педрінью. Сергій Лавриненко за кілька хвилин парирував виходом Козака та Головкіна (Шарай і Павлов пішли відпочивати), однак вже на 74-й його підопічні могли пропускати – це Соломон виконав шикарний удар з-за меж штрафного під дальню стійку. Гальчук у красивому стрибку врятував петровців. На 77-й же арбітр скасував черговий гол Шахтаря – Корнієнко прострілив з лівого краю штрафного після серії фінтів Соломона, Траоре точно пробив з розвороту, але лайнсмен помітив офсайд при передачі від Манора.

У Інгульця нічого не виходило, а Шахтар вже починав відверто піжонити у завершальній фазі атак. Хто ж знав, що вже на 81-й хвилині петровці відродять інтригу в матчі, розкатавши ефектну комбінацію у стилі Барселони? Козак отримав закидання за спину Матвієнку, змістився з правого краю штрафного на лінію й віддав передачу на Запорожця, а той несподівано виконав розрізний пас на лівий край. Звідти Опанасенко прострілив на Гопе, а Стефан замкнув у дотик – 2:1!

Інгулець зрозумів, що з'явивися шанс врятувати зустріч. Вже за дві хвилини після голу Гопе завдав ще одного удару, але його накрили. Шахтар одразу ж спробував заспокоїти гру через стерильне володіння, але гості у відповідь йшли у сміливий пресинг по всьому полю – втім, сил і класу відібрати "круглого" команді Сергія Лавриненка не вистачало. На останніх же хвилинах Шахтар взагалі почав тримати м'яч на чужій половині.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу донеччан. "Гірники" першими у новому сезоні УПЛ набирають три очки в турнірій таблиці.

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