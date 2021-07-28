Форвард "горняков" Лассина Траоре прокомментировал свой дебютный гол за дончан в матче с Ингульцом.

"Радуюсь и горжусь тем, что забил первый гол за особую команду и сделал вклад в нашу победу. Я очень счастлив.

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Гол посвятил Манору Соломону, ведь я обещал ему подарок на день рождения. Он и сам был близок к забитому голу. Рад его поздравить", – сказал Траоре в комментарии Shakhtar News.

К слову, 24 июля, в день матча, Соломону исполнилось 22 года. Израильтянин отличился в матче ассистом.

Напомним, Шахтер приобрел Траоре у Аякса за 10 млн евро.

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