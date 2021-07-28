"Було дуже важливо почати сезон з перемоги і 3 очок. Команда інтенсивно попрацювала під час передсезонної підготовки.

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Щасливі, що перемогли. Могли і повинні були забивати більше голів, але для першого матчу – непогано.

Щодо втілення ідей Де Дзербі на полі – ми працюємо над цим. Все не так просто – система відрізняється, на адаптацію потрібен час. Прагнемо запровадити і оволодіти нею. Думаю, у майбутньому ви побачите ще кращу версію Шахтаря", – сказав Соломон у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолив донецький клуб у літнє міжсезоння. У своєму першому офіційному матчі сезону "гірники" не без проблем переграли Інгулець 2:1.

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