"Все не так просто": Соломон розповів про труднощі зі втіленням ідей Де Дзербі у Шахтарі
Півзахисник "гірників" Манор Соломон оцінив старт "гірників" в УПЛ.
"Було дуже важливо почати сезон з перемоги і 3 очок. Команда інтенсивно попрацювала під час передсезонної підготовки.
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Щасливі, що перемогли. Могли і повинні були забивати більше голів, але для першого матчу – непогано.
Щодо втілення ідей Де Дзербі на полі – ми працюємо над цим. Все не так просто – система відрізняється, на адаптацію потрібен час. Прагнемо запровадити і оволодіти нею. Думаю, у майбутньому ви побачите ще кращу версію Шахтаря", – сказав Соломон у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолив донецький клуб у літнє міжсезоння. У своєму першому офіційному матчі сезону "гірники" не без проблем переграли Інгулець 2:1.
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