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Соларі розкрив секрет перемоги над Атлетіко

22:15 296 Читать на русском
Соларі розкрив секрет перемоги над Атлетіко
Сантьяго Соларі / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував перемогу над Атлетіко (3:1) у виїзному матчі 23-го туру Ла Ліги.

"Це була командна перемога. Немає іншого способу виграти на цьому стадіоні і протистояти конкурентоспроможній команді. Ми були єдині в усіх відношеннях.

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Ключ – це гравці, команда. Я вважаю себе частиною колективу. Але на поле виходять футболісти.

Що стосується VAR, у нас немає монітора на боковій лінії. Ми можемо тільки сподіватися, що рішення, які приймаються, є правильними.

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У мене немає сумніву, що Атлетіко продовжить боротьбу. Це команда з хорошим тренером. Ми ж твердо стоїмо на землі і продовжуємо працювати", – цитує Соларі Marca.

Іспанія23 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Реал Мадрид: Субота 09 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
1 : 3
Реал Мадрид
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Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Атлетіко - Реал Мадрид
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