Реал бив Атлетіко в дербі та вийшов на 2-е місце завдяки суперголу, VAR і суддям

Атлетіко програв Реалу в домашньому мадридському дербі в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії. Рахунок і огляд матчу Прімери 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Прімера, 23-й тур

Атлетіко – Реал – 1:3

Голи: Грізманн, 25 – Каземіро, 16, Рамос, 42 (пен.), Бейл, 74

Вилучення: Партей, 80

Матч, як і онлайн-трансляція Атлетіко – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Команда Сімеоне до звітної гри випереджала чинних клубних чемпіонів Європи на 2 очки в турнірній таблиці. Від лідера Барселони Атлетіко відставав на 6 балів, а Реал – на 8. Відзначаємо, що Альваро Мората у складі господарів грає проти своїх колишніх партнерів, а в гостей таким гравцем є Тібо Куртуа.

Атлетіко – Реал: прогноз на матч Ла Ліги

На момент Партея, який сам проліз у штрафний Реала, відповів Модріч. Лука замикав навісну передачу головою – обидва несподівані ходи не принесли успіху та бодай першого влучного удару. А ось дебютним влучним ударом команда Соларі відкрила рахунок. Після подачі кутового, яку арбітр змусив повторити, Рамос виграв верхову боротьбу в 4-х (ЧОТИРЬОХ) суперників, а Каземіро забивав ударом через себе без жодної опіки – ця сцена цілком могла б стати ілюстрацією до легендарної книги "100 років самотності". Перший гол бісіклетою, який пропустив Атлетіко в чемпіонаті Іспанії за час правління Сімеоне!

Корреа врізався у Вінісіуса, після чого віддав розкішний пас на Грізманна зі своєї половини поля. Антуан ледь не з центра поля вибіг на побачення з Куртуа і без проблем катнув поміж ніг екс-голкіперу Атлетіко. Було на межі фолу та офсайду, але суддя Естрада Фернандес після консультації з VAR все ж зарахував взяття воріт. Реалізація за півгодини 100-відсоткова – обидва удари у площину воріт завершились голами.

Наприкінці тайму рефері призначив суперечливий пенальті за фол проти Вінісіуса (здавалось, це трапилось не в межах штрафного майданчика), який реалізував Серхіо Рамос. Бразильський вінгер, як і іспанський захисник, непогано попрацював на атаку в першому таймі, але епізод викликає велетенські сумніви.

La falta de Giménez a Vinicius era fuera del área pero el VAR ha dado penalti, por lo tanto el VAR vuelve a ser el mejor invento de la historia hasta que perjudique al Madrid otra vez. ¡SIIIUUUUUHHHHH! pic.twitter.com/nJsOQ6x4uk — Deportes Cuatro (@HoyEnDeportes4) 9 лютого 2019 р.

На старті другого тайму ще одне закидання за спини захисникам завершилось голом Морати... у ворота своєї колишньої команди. Однак рефері і тут взяв паузу для VAR, і гол не зарахували, мовляв, офсайд. Якщо Альваро й випередив Рамоса, то на якісь мікроволосини коліна. Після цього Хіменес ударом впритул, але з гострого кута пробивав під поперечку – Куртуа потягнув. Мората впав після шлагбаума Каземіро – суддю ледь вмовили звернутись до VAR, але і тут рішення не на користь Атлетіко.

Бейл, який вийшов замість Вінісіуса, відправив господарів у нокдаун. Модріч класним пасом знайшов Гарета, а той пробив ідеально в кутик. Після цього валлієць ще й показав жест, який у пристойному товаристві сприймається за образливий, але уникнув відповідальності. Десята в матчі і 7-а в "матрацників" жовта картка завершилась вилученням. Томаc Партей ще раніше претендував на червону, а черговий грубий фол (наступив на ногу Кроосу) став логічним підсумком для цього брутала. Згодом Бензема вирізав класну передачу для Бейла – Гарет відмовився доводити рахунок до розгромного.

Реал здобуває 5-у поспіль перемогу в Ла Лізі та обходить Атлетіко на 1 бал. До Барси тепер лише мінус 5, але в каталонців виїзна гра з Атлетіком у запасі.