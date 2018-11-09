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Соларі тренуватиме Реал щонайменше до Різдва, – Marca

17:43 1485 Читать на русском
Соларі тренуватиме Реал щонайменше до Різдва, – Marca
Сантьяго Соларі / фото: ФК Реал Мадрид

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі стане повноцінним тренером мадридців та тренуватиме команду мінімум до Різдва.

Керівництво мадридського Реала задоволене роботою Сантьяго Соларі та залишить його біля керма команди як мінімум до Різдва, повідомляє Marca.

42-річний аргентинець став виконувачем обов'язків наставника "Галактікос" після розгромної поразки від Барселони в Ель Класіко. У трьох матчах під керівництвом Соларі Реал здобув 3 перемоги, забивши при цьому 11 голів.

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Одна з причин призначення Соларі на постійній основі – в Іспанії можна тренувати команду в ролі виконувача обов'язків не більше двох тижнів. У випадку з Реалом цей термін спливає 11 листопада. Головним завданням тренера до кінця року стане максимальне скорочення відставання від Барселони в Ла Лізі, яке зараз складає 7 очок.

Втім, Флорентіно Перес поки не поспішає довіряти Соларі керівництво Реалом на довший термін. Бос мадридців розуміє, що покращення результатів Реала може носити тимчасовий характер. Перемога на Клубному чемпіонаті світу, який відбудеться у грудні, збільшить шанси Соларі допрацювати головним тренером "вершкових" як мінімум до кінця сезону.

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Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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