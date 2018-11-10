Солари будет утвержден в роли наставника Реала в случае победы над Сельтой, – COPE

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари близок к тому, чтобы стать полноценным наставником мадридцев.

Реал назначит Сантьяго Солари главным тренером команды в случае победы над Сельтой в матче 12 тура чемпионата Испании. Контракт с 42-летним аргентинцем будет рассчитан до конца сезона 2018/19, сообщает Cope.

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Руководство Реала довольно результатами Реала после прихода Солари и склоняется к тому, чтобы дать шанс тренеру. Напомним, под руководством Солари Реал одержал 3 победы в 3 матчах. Ранее сообщалось, что аргентинец будет возглавлять Реал как минимум до Рождества.

Решающий для Солари поединок Сельта – Реал Мадрид состоится в воскресенье, 11 ноября. Стоит отметить, что в Испании можно тренировать команду в роли исполняющего обязанности не более двух недель. В случае с Реалом этот срок истекает 11 ноября – именно в день игры против Сельты.

Напомним, Солари стал исполняющим обязанности наставника Реала после отставки Хулена Лопетеги.