Соларі – проблеми Реала – 7:5 – що вже виправив і над чим варто попрацювати тимчасовому керманичу "вершкових"

Тенденції у мадридському Реалі під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Сантьяго Соларі проаналізувало іспанське видання Marca.

Минув тиждень із того часу, як мадридський Реал звільнив Хулена Лопетегі з посади головного тренера й певні зрушення почали проявлятися на Сантьяго Бернабеу. Прибуття Сантьяго Соларі вже призвело до змін і "вершкові" почали повертатися на переможний шлях із двома поспіль звитягами. Варто розглянути 7 речей, які відрізняють нового тренера від його попередника, а також обговорити 5 пунктів, які досі потребують виправлень.

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Сім відмінностей

1. "Виверження" Вінісіуса

Найбільше різниця між двома наставниками – їхнє використання Вінісіуса. За часів Лопетегі він відіграв усього 12 хвилин, а при Соларі – вже 120, впродовж яких, імовірно, був найкращим гравцем Реала.

2. Логічні рішення

Соларі взяв і зробив речі простішими, приймаючи логічні рішення.

Для прикладу, вилетів Марсело – тоді виходить Серхіо Регілон. Те ж саме з Альваро Одріосолою, коли не може грати Дані Карвахаль.

3. Сухі матчі

У двох матчах поспіль під керівництвом Соларі мадридський Реал зберіг ворота сухими, хоча цілком міг і програти Вальядоліду в чемпіонаті.

4. Сміливі рішення

Наразі аргентинець демонструє, що не прив'язаний до жодного гравця і не боїться змінювати ситуацію. Про це, зокрема, свідчить потрапляння до основи Вінісіуса.

Також був вихід Лукаса Васкеса на позицію Гарета Бейла в суботу, а також зняття з гри Каземіро.

5. Повернення Пінтуса

Під час роботи Лопетегі фітнес-тренер Антоніо Пінтус бачив, що його роль зменшилась, тому Соларі зробив усе можливе, щоб знову надати йому більшої ваги та повернути ту роль, яку він мав, коли "галактікос" тренував Зінедін Зідан.

6 і 7. Фортуна та задоволення

Це складно осягнути, але відхід Лопетегі залишив відчуття, що йому не пощастило на Бернабеу. Він навіть побажав Соларі "усієї удачі, якої я не мав", коли йшов у відставку.

Поки Соларі насолоджується своїм становищем, він навіть може посміхатися на тренерському містку та на прес-конференціях.

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П'ять проблем, які треба усунути

1. Колективна гра

Маючи 58,1 % володіння м'ячем, "вершкові" відчутно домінували в матчі проти Вальядоліда, але вони не генерували багато небезпеки біля воріт суперника й навіть не надто завантажували штрафний майданчик суперника, а також не створювали загроз для Жорді Масіпа.

Відсутність чистої "дев'ятки" утруднює пошук гольових моментів, тому є потреба в кращій колективній грі, щоб створювати вільний простір і небезпечні нагоди.

2. Модріч і його відсутність форми

Однією з причин страждань мадридського Реала є той факт, що Лука Модріч не виблискує, як це зазвичай трапляється з хорватом. Він усе ще відчуває наслідки своїх подвигів на ЧС-2018.

У Тоні Крооса теж не найкращий сезон, тому є проблеми в креативній лінії "вершкових".

3. Бейл і відсутність лідера

Очікувалося, що Гарет Бейл зробить крок вперед і стане лідером команди після відходу Кріштіану Роналду, але його внесок в атакувальну гру зник після яскравого старту сезону.

Валлієць навіть був замінений Лукасом Васкесом у матчі проти Вальядоліда за рахунку 0:0.

Мадридський Реал потребує чоловіка, який може тягнути на спині цілу команду у складні часи, а його подвиги можуть переважити погану форму решти партнерів.

4. Місце Асенсіо в стартовій обоймі

Подібно до Бейла очікувався прорив цього сезону і від Марко Асенсіо, але він не вийшов на очікуваний рівень попри те, що тепер він зазвичай виходить в основі.

Він поки забив лише два м'ячі й отримав свист на свою адресу, коли в суботу його міняв Вінісіус.

Потрібно, щоб гравець збірної Іспанії почав виправдовувати сподівання, інакше доведеться сісти на лаву для запасних і дозволити комусь із партнерів зайняти своє місце в старті.

5. Недовіра

Схоже, що Хулен Лопетегі не довіряв молодим резервістам на кшталт Альваро Одріосоли чи Серхіо Регілона заміщення в старті травмованих Дані Карвахаля і Марсело.

Соларі вже почав це виправляти й довірився наповну молодим виконавцям у перші два матчі.

Цю атмосферу важливо зберегти, щоб гравці відчули – тренер має довіру до них.

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