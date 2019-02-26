Соль, Цітаішвілі та Соломон дебютували в УПЛ

Завершальні поєдинки 19-го туру української Прем'єр-ліги подарували відразу кілька знакових дебютів у вищому дивізіоні.

У старті київського Динамо на матч із луганською Зорею вийшов нападник Фран Соль. Іспанець взимку перебрався до столиці України з нідерландського Віллем II. Дебют 26-річного форварда можна вважати вдалим – він забив один із п'яти м'ячів у ворота луганців.

Динамо – Зоря – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Також у другому таймі цього поєдинку вперше одягнув "біло-синю" футболку в матчі УПЛ вінгер Георгій Цітаішвілі. Грузинський українець на 69-й хвилині замінив Віктора Циганкова й взяв участь у гольовій атаці, що завершилась влучним ударом Соля. Цікаво, що дебют в УПЛ Цітаішвілі стався після виходів у складі Динамо в рамках Кубка України та Ліги Європи.

Шахтар – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Натомість у поєдинку з Олександрією за донецький Шахтар прем'єрний матч у Прем'єр-лізі провів Манор Соломон. Ізраїльський хавбек у другому таймі замінив Коваленка й відіграв 11 хвилин. Раніше Соломон провів 2 матчі за "гірників" у Лізі Європи.

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