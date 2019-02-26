Соль, Цитаишвили и Соломон дебютировали в УПЛ

Заключительные поединки 19-го тура украинской Премьер-лиги подарили сразу несколько знаковых дебютов в высшем дивизионе.

В старте киевского Динамо на матч с луганской Зарей вышел нападающий Фран Соль. Испанец зимой перебрался в столицу Украины из нидерландского Виллем II. Дебют 26-летнего форварда можно считать удачным - он забил один из пяти мячей в ворота луганчан.

Динамо – Заря – 5:0 – видео голов и обзор матча

Также во втором тайме этого поединка впервые одел "бело-синюю" футболку в матче УПЛ вингер Георгий Цитаишвили. Грузинский украинец на 69-й минуте заменил Виктора Цыганкова и принял участие в голевой атаке, которая завершилась точным ударом Соля. Интересно, что дебют в УПЛ Цитаишвили произошел после выходов в составе Динамо в рамках Кубка Украины и Лиги Европы.

Шахтер – Александрия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Зато в поединке с Александрией за донецкий Шахтер премьерный матч в Премьер-лиге провел Манор Соломон. Израильский хавбек во втором тайме заменил Коваленко и сыграл 11 минут. Ранее Соломон провел 2 матча за "горняков" в Лиге Европы.

Манор Соломон: чотири складні запитання до новачка Шахтаря, на які важко відповісти