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Соль, Цитаишвили и Соломон дебютировали в УПЛ

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Соль, Цитаишвили и Соломон дебютировали в УПЛ
Манор Соломон (слева) / ФК Шахтер

Заключительные поединки 19-го тура украинской Премьер-лиги подарили сразу несколько знаковых дебютов в высшем дивизионе.

В старте киевского Динамо на матч с луганской Зарей вышел нападающий Фран Соль. Испанец зимой перебрался в столицу Украины из нидерландского Виллем II. Дебют 26-летнего форварда можно считать удачным - он забил один из пяти мячей в ворота луганчан.

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Также во втором тайме этого поединка впервые одел "бело-синюю" футболку в матче УПЛ вингер Георгий Цитаишвили. Грузинский украинец на 69-й минуте заменил Виктора Цыганкова и принял участие в голевой атаке, которая завершилась точным ударом Соля. Интересно, что дебют в УПЛ Цитаишвили произошел после выходов в составе Динамо в рамках Кубка Украины и Лиги Европы.

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Зато в поединке с Александрией за донецкий Шахтер премьерный матч в Премьер-лиге провел Манор Соломон. Израильский хавбек во втором тайме заменил Коваленко и сыграл 11 минут. Ранее Соломон провел 2 матча за "горняков" в Лиге Европы.

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Украина19 тур

Шахтер - Александрия: Понедельник 25 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 0
Александрия
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