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Шахтар – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Шахтар – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу / ФК Шахтар

Шахтар здолав Олександрію у 19-му турі української Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Україна. УПЛ, 19 тур

Шахтар – Олександрія – 2:0

Голи: Марлос, 14, Мораєс, 35

Шахтар без проблем обіграв Олександрію та зберіг комфортний гандикап перед Динамо на чолі УПЛ

Донецький Шахтар на класі розібрався з Олександрією. "Гірникам" вдалося забити двічі ще до перерви. Спочатку Марлос скористався передачею Тайсона та відкрив рахунок. А на 35-й хвилині Жуніор Мораєс головою зіграв на дальній стійці після шедевральної передачі Марлоса й подвоїв перевагу донеччан.

У другому таймі Олександрія не змогли змінити хід поєдинку. Більше того, Шахтар міг доводити рахунок до розгромного. Однак, кіпер гостей Юрій Паньків класно парирував удар Марлоса з одинадцятиметрової позначки.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна19 тур

Шахтар - Олександрія: Понеділок 25 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 0
Олександрія
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УПЛ Шахтар - Олександрія Шахтар Шахтар Відеоновини Олександрія Олександрія
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