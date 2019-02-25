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Динамо – Зоря – 5:0 – відео голів та огляд матчу

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Динамо – Зоря – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Зоря – 5:0 – відео голів та огляд матчу / Футбол 24

Київське Динамо розтрощило луганську Зорю в матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Україна. УПЛ 2018/19, 19-й тур

Динамо – Зоря – 5:0

Голи: Шапаренко, 34, 45, Вербіч, 37, 54, Соль, 73

Динамо розгромило Зорю з непристойним рахунком – Соль забив дебютний гол в УПЛ

На всіх етапах матчу Динамо беззаперечно контролювало хід зустрічі. Проте, відкрити рахунок "біло-синім" довго не вдавалося. Однак, під завісу першого тайму кияни провели блискавичну десятихвилинку, впродовж якої тричі засмучували кіпера луганців Феліпе. Зокрема, Микола Шапаренко оформив дубль, а Беньямін Вербіч відзначився після класного сольного проходу.

Друга половина гри нічого не змінила й Динамо довело власну перевагу до п'яти м'ячів. Спочатку Вербіч класно пробив у кут після невдалого вибивання від Караваєва, а потім Фран Соль оформив дебютний гол в УПЛ, зігравши на випередження головою після навісу Кендзьори.

Україна19 тур

Динамо - Зоря: Понеділок 25 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
5 : 0
Зоря
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УПЛ Динамо - Зоря Динамо Динамо Відеоновини Зоря Зоря
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