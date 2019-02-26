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Соль прокоментував свій гольовий дебют в УПЛ

13:26 749 Читать на русском
Соль прокоментував свій гольовий дебют в УПЛ
Фран Соль / фото О. Васіл'єва

Нападник Динамо Фран Соль поділився враженнями від свого дебюту у матчі УПЛ проти Зорі.

"Я дуже радий цій перемозі, щасливий, що мені вдалося знову забити. Але хотілося б забити ще. Великий рахунок в матчі? Ні, гра зовсім не була легкою.

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У першому таймі Зоря виглядала добре, але після того, як нам вдалося забити перший гол, було вже набагато легше. Повторюся, я дуже радий цій перемозі, це дуже важливі три очки для нас", – цитує Соля Dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, Соль дебютував в УПЛ у 19 турі в матчі проти Зорі. Іспанський нападник вийшов на поле у стартовому складі команди та забив гол на 53-ій хвилині.

Україна19 тур

Динамо - Зоря: Понеділок 25 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
5 : 0
Зоря
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Теги
Динамо - Зоря Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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