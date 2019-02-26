Соль прокомментировал свой голевой дебют в УПЛ

Нападающий Динамо Фран Соль поделился впечатлениями от своего дебюта в матче УПЛ против Зари.

"Я очень рад это победе, счастлив, что мне удалось снова забить. Но хотелось бы забить еще. Большой счет в матче Нет, игра вовсе не была легкой.

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В первом тайме Заря выглядела хорошо, но после того, как нам удалось забить первый гол, было уже гораздо легче. Повторюсь, я очень рад этой победе, это очень важные три очка для нас", – цитирует Соля Dynamo.kiev.ua.

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Напомним, Соль дебютировал в УПЛ в 19 туре в матче против Зари. Испанский нападающий вышел на поле в стартовом составе команды и забил гол на 53-й минуте.