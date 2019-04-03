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Соль пояснив, чому сподівається на виклик у збірну Іспанії

00:00 281 Читать на русском
Соль пояснив, чому сподівається на виклик у збірну Іспанії
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Нападник Динамо Фран Соль розповів, чи має шанс потрапити у збірну Іспанії з Динамо та поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

 

"Чи реально, аби мене з Динамо покликали у збірну Іспанії? Звичайно. Якщо ти добре граєш у такому клубі, як Динамо, то тебе можуть помітити і покликати. Якщо я піду цим шляхом, то можу потрапити до збірної.

Фран Соль змінив свій імідж

Так, я знаю про дербі між Шахтарем та Динамо. Кендзьора і Вербіч показували мені відео про протистояння з Шахтарем. Дербі – це дуже корисна і приємна штука. Потрібно добре зіграти проти них 7 квітня", – сказав Соль на Ютуб-каналі "Зе Інтерв’юер".

Три шви на плечі – Соль показав наслідки операції

Нагадаємо, наразі нападник Динамо Фран Соль відновлюється від травми плеча, яку він отримав у матчі 20 туру УПЛ Десна – Динамо. Форвард ризикує не зіграти за киян у цьому сезоні.

Теги
Шахтар - Динамо Динамо Динамо Іспанія Іспанія Фран Соль Фран Соль
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