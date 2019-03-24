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Три шви на плечі – Соль показав наслідки операції

16:12 863 Читать на русском
Три шви на плечі – Соль показав наслідки операції
Фран Соль / соцмережі

Форвард Динамо Фран Соль продовжує відновлюватися від травми.

Іспанський нападник, який нещодавно ліг під ніж хірурга, показав плече після операції. Заначимо, раніше повідомлялося, що Фран буде відновлюватися не менше двох місяців.

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Нагадаємо, Соль отримав травму в матчі 20 туру УПЛ Десна – Динамо та пропустив обидва матчі проти Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи. Якщо відновлення іспанця затягнеться, то він не допоможе команді в поточному сезоні, адже базова дата останнього туру УПЛ – 31 травня.

Форвард перейшов у Динамо в січні з Віллем II та встиг забити 2 голи у складі "біло-синіх".

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Теги
Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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