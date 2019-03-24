Три шви на плечі – Соль показав наслідки операції

Форвард Динамо Фран Соль продовжує відновлюватися від травми.

Іспанський нападник, який нещодавно ліг під ніж хірурга, показав плече після операції. Заначимо, раніше повідомлялося, що Фран буде відновлюватися не менше двох місяців.

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Нагадаємо, Соль отримав травму в матчі 20 туру УПЛ Десна – Динамо та пропустив обидва матчі проти Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи. Якщо відновлення іспанця затягнеться, то він не допоможе команді в поточному сезоні, адже базова дата останнього туру УПЛ – 31 травня.

Форвард перейшов у Динамо в січні з Віллем II та встиг забити 2 голи у складі "біло-синіх".

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