Фран Соль змінив свій імідж

Нападник Динамо Фран Соль зайнятий не тільки відновленням від важкої травми.

Форвард Динамо Фран Соль, який зараз відновлюється після травми плеча, вирішив трохи змінити свій імідж.

Фран Соль пропустить 2-3 місяці – форвард ризикує не зіграти в поточному сезоні

"Нудно", – підписав фотографію іспанець.

Нагадаємо, що Фран Соль отримав пошкодження в матчі проти Десни і пропустить решту поточного сезону.