Соль объяснил, почему надеется на вызов в сборную Испании

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, имеет ли шанс попасть в сборную Испании с Динамо и поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

"Реально ли, чтобы меня с Динамо позвали в сборную Испании? Конечно. Если ты хорошо играешь в таком клубе, как Динамо, то тебя могут заметить и позвать. Если я пойду по этому пути, то могу попасть в сборную.

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Да, я знаю о дерби между Шахтером и Динамо. Кендзера и Вербич показывали мне видео о противостоянии с Шахтером. Дерби – это очень полезная и приятная штука. Нужно хорошо сыграть против них 7 апреля", – сказал Соль на Ютуб-канале "Зе Интервьюер".

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Напомним, сейчас нападающий Динамо Фран Соль восстанавливается от травмы плеча, которую он получил в матче 20 тура УПЛ Десна – Динамо. Форвард рискует не сыграть за киевлян в этом сезоне.