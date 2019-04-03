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Соль объяснил, почему надеется на вызов в сборную Испании

00:00 31 Читати українською
Соль объяснил, почему надеется на вызов в сборную Испании
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, имеет ли шанс попасть в сборную Испании с Динамо и поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

 

"Реально ли, чтобы меня с Динамо позвали в сборную Испании? Конечно. Если ты хорошо играешь в таком клубе, как Динамо, то тебя могут заметить и позвать. Если я пойду по этому пути, то могу попасть в сборную.

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Да, я знаю о дерби между Шахтером и Динамо. Кендзера и Вербич показывали мне видео о противостоянии с Шахтером. Дерби – это очень полезная и приятная штука. Нужно хорошо сыграть против них 7 апреля", – сказал Соль на Ютуб-канале "Зе Интервьюер".

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Напомним, сейчас нападающий Динамо Фран Соль восстанавливается от травмы плеча, которую он получил в матче 20 тура УПЛ Десна – Динамо. Форвард рискует не сыграть за киевлян в этом сезоне.

Теги
Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Испания Испания Фран Соль Фран Соль
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