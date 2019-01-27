"Соль напоминает мне Саленко", – Заховайло – о форварде Динамо

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от игры новоиспеченного нападающего Динамо Франа Соля.

"Я уверен, что Соль начнет забивать в матчах против слабых соперников, где Динамо будет доминировать.

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Он по манере игры чем-то мне напоминает Саленко. Хотя Саленко был быстрее. Игрок штрафной. Но фланговых передач в исполнении Динамо мало, именно поэтому пока он не очень заметен", – написал Заховайло в facebook.

Напомним, 26-летний Фран Соль успел принять участие в двух спаррингах Динамо, но пока так и не смог отличиться дебютным голом.

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