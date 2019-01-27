toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

"Соль напоминает мне Саленко", – Заховайло – о форварде Динамо

27 января 12:01 266 Читати українською
"Соль напоминает мне Саленко", – Заховайло – о форварде Динамо
Фран Соль / Фото ФК Динамо

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от игры новоиспеченного нападающего Динамо Франа Соля.

"Я уверен, что Соль начнет забивать в матчах против слабых соперников, где Динамо будет доминировать.

"Я не буду сидеть в соцсетях", – Соль поделился впечатлениями от первого этапа зимних сборов Динамо

Он по манере игры чем-то мне напоминает Саленко. Хотя Саленко был быстрее. Игрок штрафной. Но фланговых передач в исполнении Динамо мало, именно поэтому пока он не очень заметен", – написал Заховайло в facebook.

Напомним, 26-летний Фран Соль успел принять участие в двух спаррингах Динамо, но пока так и не смог отличиться дебютным голом.

Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль Олег Саленко Вячеслав Заховайло
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26135 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
3
час
:
33
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук