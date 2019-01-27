"Я не сидітиму в соцмережах", – Соль поділився враженнями від першого етапу зимових зборів Динамо

Новоспечений форвард Динамо Фран Соль підбив підсумки першого проведеного тижня в київському клубі.

"Сьогодні минув тиждень з моменту мого переходу в Динамо. До цього у мене був напружений період, після якого я все ще відходжу. Мені потрібно було привести в порядок свої почуття. В кінцевому підсумку все склалося, як я і хотів.

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Слава Богу. Дякую моїм новим партнерам по команді. З ними моє моральне відновлення проходить легше. Я дійсно ціную це. Тепер у мене чотири дні відпочинку перед початком другого тренувального збору. Я не буду сидіти в соцмережах. Мені потрібно відпочити подумки і очистити свій розум, щоб 30-го числа почати допомагати цій великій команді забивати, як воїн", – цитує Соля dynamomania.

Нагадаємо, Фран встиг взяти участь у двох спарингах Динамо, але поки так і не зміг відзначитись дебютним голом.

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