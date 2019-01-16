Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян

Фран Соль поділився у своєму Інстаграмі історією польоту в літаку. У цей же час його нинішня команда Віллем ІІ тренується на зборах і переживає втрату 50% своєї гольової потужності.

Фран Соль таки поїхав у Динамо, і ціна цього бенкету не повинна перевищувати 3,5 млн євро, якщо вірити нідерландській пресі. Навіть екс-гравець збірної України і кількох голландських клубів Євген Левченко, який іронізував щодо цього трансферу, вже привітав 26-річного іспанця з переходом. Хлопці, та це просто нечувано якісна робота менеджменту київського клубу – можуть же, якщо захочуть. Згадайте тільки, що 18-річного Владислава Супрягу без досвіду гри в УПЛ підписали за 6,5 мільйона євро! А тут цілий 2-й найкращий бомбардир Ередивізії, який ще й виступає ні за ПСВ, ні за Аякс, ні за Фейєнорд. Лідер більш ніж скромного Віллем ІІ. Гравець, трансфер якого не потягнув Фейє – на щастя Динамо, у роттердамців зараз ще напруженіша ситуація з фінансами, ніж у киян, а фанати тамтешнього гранда просто лютують, що такий голеадор пройшов повз їхню команду.

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"Футбол 24" вже розповідав про мадридське коріння форварда та його цікаву й непросту життєву історію, а тепер детальніше зупинимось на останніх роках. Фран приїжджав у Тілбург іспанським ноунеймом, який загубився на шляху з "королівського" молодіжного футболу до реального і жорсткого дорослого світу. Зробив клуб, який бореться за виживання, міцним середняком. Тепер його називають тілбурзьким галактіко. І як мінімум деякі факти про його кар'єру останніх років справді вражають. Нападники з південних країв у Динамо надовго не затримувались, і це єдиний суттєвий мінус трансферу. Однак Соль має всі шанси зламати неприємну традицію.

Уже повертав віру фанатів

Вихованець Реала прибув у Віллем ІІ у 2016-му. Фанати вже десь так само зневірились у можливості підписання якісного бомбардира, як прихильники Динамо. Адже перед Франом гравець збірної Словаччини Адам Немец тотально провалився, не забивши жодного гола в чемпіонаті та Кубку Нідерландів. Уже в дебютній зустрічі проти Вітесса іспанець відзначився голом, але не допоміг уникнути розгрому 1:4. А в 2-й виїзній грі він забив і приніс виїзну перемогу над Аяксом. Країна шокована – Тілбург святкує небувалий успіх. Його 10 голів за 30 матчів першого сезону стали тільки затравкою. Після того, як лікарі виявили в нападника злоякісну пухлину, вдалося вчасно нейтралізувати загрозу хірургічним шляхом і повернутися ще крутішим.

Абсолютно найкращий за останні 3 сезони в Нідерландах

Соль забиває 3 голи у ворота ПСВ, і середнячок першості нокаутує одного з грандів 5:0. Фанати в екстазі та готові носити його на руках, хоча у глибині душі розуміють, що такі подвиги наближають його відхід у куди серйозніший та амбіційніший клуб. Вболівальницька підтримка та любов під час хвороби зблизила його з містом і командою. По суті, вже перед стартом нинішнього сезону Фран міг піти, але залишився і ще дуже допоміг Віллему ІІ. Відразу 60 вдячних фанатів прибули до його будинку відсвяткувати позитивне для них завершення трансферного вікна. Статую клубної легенди прикрасили іспанськими прапорами з іменем нового кумира.

Це призвело до ще більшого вибуху результативності, причому з відчутним зростанням щороку Якщо протягом минулого сезону було вже 20 голів і 6 асистів за 37 матчів, то в поточному назбиралось 17 забитих м'ячів за 20 зустрічей. У середньому за гру Ередивізії (далеко не найслабший чемпіонат, хоча визнаємо, що більш відкритий і спрямований на атаку, ніж УПЛ) забивав 0,76 гола. Незадовго до Різдва народився його син. Соль завершує свої виступи за Віллем ІІ з абсолютно лідерським доробком у 39 голів за неповні 3 сезони в чемпіонаті Нідерландів – на 5 більше, ніж найближчий переслідувач.

5 - Eredivisie top goalscorer Fran Sol (15 goals, 10.0 xG) has outperformed more on his Expected Goals than any other Eredivisie player this season. Sizzling. pic.twitter.com/J9nOauNP1p — OptaJohan (@OptaJohan) 6 квітня 2018 р.

До цього додамо, що в попередньому розіграші він забив на 5 м'ячів більше, ніж мав, у рейтингу очікуваних голів – тобто він не тільки не марнує моменти ударами з кількох метрів без опіки (а таке в Динамо, на жаль, частенько траплялось з тим же Бєсєдіним), а й забиває у незручних ситуаціях, які мають небагато шансів завершитись взяттям воріт. Тенденція триває і в сезоні 2018/19. Він другий після де Йонга за очікуваними голами, а забиває знову більше, ніж мав би (9,63 xG, тоді як по факту 13).

[2/8] Top 3 hoogste xG in de eerste seizoenshelft Eredivisie 2018/2019:

1. Luuk de Jong: 11,77 expected goals

2. Fran Sol: 9,63

3. Mitchell te Vrede: 8,1 — Mats de Leeuw den Bouter (@matsdldb) 16 січня 2019 р.

#NACpraat

Nu Fran Sol zijn (sol)licitatie gesprek positief heeft afgerond bij Dinamo Kiev.. Nou, doeg!!

Stijgt Mitchell te Vrede naar de tweede plek ExpG (goalverwachting). Contractverlenging? pic.twitter.com/RGbcxeBwgl — B-Side Rats (@BSideRats) 15 січня 2019 р.

Увійшов у символічну збірну Ередивізії як єдиний чистий форвард

У нідерландській першості 3 великі кити, але ніхто, навіть найкращий бомбардир сезону 2018/19 Люк де Йонг (забив на 1 більше, ніж наш герой) не міг конкурувати з ним за місце у символічній збірній першого кола. Відзначимо, що лише двоє гравців не представляють у цій дрім-тім Аякс чи ПСВ.

Соль також визнаний найкращим гравцем Віллем ІІ у першій половині сезону, за підрахунками статистичного порталу Opta. Іспанець забив рівно 50% голів своєї команди. Навіть офіційний сайт Ередивізії вражений його показниками. За 17 матчів він також виграв 91-е єдиноборство, а свої 13 голів забив, завдавши лише 24 удари у площину воріт.

Абсолютну більшість своїх забитих м'ячів у чемпіонаті Нідерландів Фран забив з гри (32 з 39) і в межах штрафного майданчика (37, якщо враховувати 5 реалізованих пенальті). Робоча нога – права, після ударів якою залетіло 24 голи (61,54%). Після пострілів головою (9 забитих, або 23,08%) йдуть голи лівою – 6 результативних ударів (15,38%) свідчать про те, що й ця нога не зовсім "тещина". Словом, на ефективність союзу київського клубу і нового снайпера особливою мірою впливатиме здатність Циганкова і компанії довести йому снаряд у чужий штрафний.

Дивовижно, але факт: Фран Соль залишається найрезультативнішим іспанцем у європейських лігах сезону 2018/19. Він випереджає на одне взяття воріт навіть неймовірного Пако Алькасера з Борусії Дортмунд, який став відкриттям сезону в Бундеслізі.

Нещодавно іспанець змінив агента – замість старого друга Ніколу Франко обрав велику компанію, яка представляла інтереси Євгена Коноплянки в Севільї (Promoesport), а тепер наблизила трансфер забивного форварда а Динамо. Що ж, ці люди як мінімум вміють добувати для своїх клієнтів круту зарплату. Як буде з грою на полі, залежить вже від самого футболіста, партнерів і тренерського штабу.

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