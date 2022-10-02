Захисник Брюгге Едуард Соболь став найкращим гравцем матчу проте Мехелена (3:0) за даними WhoScored і SofaScore.

Соболь розкішно забив зі штрафного: перший гол українця за рік, який допоміг Брюгге перемогти

Статистичні портали оцінили дії українця оцінками 8,4 та 8,3 відповідно. За 90 хвилин на полі Соболь забив гол, двічі виніс м’яч, 4 рази відібрав його, 88 разів доторкнувся до сфери, віддав 55 точних передач з 63 (87%), у тому числі 2 ключові, та завдав 1 удару по воротах. Другим найкращим у матчі став іспанський форвард Брюгге Ферран Жутгла, який набрав 7,7 бала.

До слова, ще один українець – Роман Яремчук – провів на полі 31 хвилину та отримав 6,3 та 6,7 бала відповідно.

Нагадаємо, після 10-ти турів Брюгге у турнірній таблиці Ліги Жупіле йде третім, маючи у своєму активі 22 очки. Від лідера – Антверпена – команда українців відстає на 5 пунктів.

Евертон здолав Саутгемптон на виїзді – Миколенко допоміг оформити другу поспіль перемогу в гарячому матчі АПЛ