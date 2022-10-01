Чемпіонат Бельгії 2022/23, 10-й тур

Брюгге – Мехелен – 3:0

Голи: Жутгла, 37, Соболь, 53, Б'юкенен, 86

27-річний захисник пропускав вересневі матчі збірної України через проблеми зі здоров'ям. Йому вдалось підлікуватись і головний тренер Брюгге випустив Едуарда на матчі проти Мехелена зі старту.

Безус забив черговий шедевр в чемпіонаті Кіпру – українець ввімкнув "режим Мессі" у грі проти нової команди динамівця

Ферран Жутгла відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Майже одразу по перерві на табло засвітилось 2:0. Соболь результативно виконав штрафний з дальньої відстані. Для Едуарда це перша результативна дія у сезоні. Та й взагалі востаннє він забивав за "чорно-синіх" у вересні минулого року – вразити вдалось ворота ПСЖ в ЛЧ.

Зауважимо, що до 1 жовтня в активі українця поточного сезону було лише 247 хвилин у 7 поєдинках чемпіонату Бельгії та Ліги чемпіонів.

Крапку у зустрічі з Мехеленом поставив Б'юнекен, забивши на 86 хвилині. Брюгге завдяки перемозі піднявся на третє місце, набравши 22 залікові бали.

Евертон здолав Саутгемптон на виїзді – Миколенко допоміг оформити другу поспіль перемогу в гарячому матчі АПЛ