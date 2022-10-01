Віталій Миколенко традиційно потрапив у стартовий склад команди Лемпарда, яка в минулому турі здобула свою дебютну перемогу в сезоні. Матч, як і онлайн-трансляція Саутгемптон – Евертон на "Футбол 24", стартував о 17:00. "Іриски" активно починають, але перший удар у грі приходить після втрати Миколенка на чужій половині. Армстронг ще й ефектно прокинув повз українця, розпочавши реальний гольовий момент. Далі "святі" довели до іншого шотландця – Че Адамса надто налякав вихід Пікфорда. Грей зі штрафного здалеку пробив зовсім поруч з верхнім кутом.

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Миколенко після відбирання Івобі в центрі поля кинув на хід Грею. З ударом Демарая метрів з 20 спокійно впорався Базуну. Гуляє вітер штрафним Евертона в зоні Миколенка, однак Вокер-Пітерс прострілив прямо на суперника. Мопе після крученої подачі Макніла з кутового пробивав у баскетбольному стилі з відкиданням назад. Важко було прошити Базуну, хоч і в межах воротарського. Евертон у своєму стилі танцює від оборони. Саутгемптон також без блиску грає в останніх матчах. Нульова нічия – цілком закономірний результат. Обидві команди не створили і на 0,5 очікуваного гола, хоча по одному супермоменту було.

Після перерви дуже активно почав Саутгемптон. Ларіос блисуче протягнув, віддав Адамсу і забрав за собою ще кількох суперників. Че скинув, Арібо невідпорно пробив. Радість господарів тривала якихось 3 хвилини. Грей навісив зі штрафного, Онана знищив суперника на другому поверсі, скинувши паралельно на порожні ворота, перед якими легко розібрався Коуді. Серія з 3 ударів "святих". Миколенко двічі поспіль блокував, ще раз підстрахував Траховскі, з помилки якого й розпочався епізод.

І тут же Макніл виводить Евертон уперед. Український захисник вибив, Мопе поборовся, пройшла передача Івобі через весь штрафний, а далі розстрільний удар коштовного новачка "ірисок". Грей і Армстронг, який вийшов на заміну обмінялися розкішними моментами. Ще один супершанс Адама - Пікфорд тягне! Жахливий прийом Миколенка на фланзі. Дарує Віталій аут господарям. Аж 16 ударів за 30 хвилин після перерви, з них 11 у межах штрафного майданчика. "Святі" стріляють частіше, а в "ірисок" нагоди гостріші.

Черговий стандарт Саутгемптона. Чалета-Цар з меж воротарського розстрілював після пасу Ворд-Прауза. Евертон виривається на 11 місце, маючи в активі 10 очок. У Саутгемптона залишається 7 балів, а це 16 рядок і лише 3 пункти до зони вильоту.

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