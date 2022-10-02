Защитник Брюгге Эдуард Соболь стал лучшим игроком матча против Мехелена (3:0) по данным WhoScored и SofaScore.

Соболь роскошно забил со штрафного: первый гол украинца за год, который помог Брюгге победить

Статистические порталы оценили действия украинца отметками 8,4 и 8,3 соответственно. За 90 минут на поле Соболь забил гол, дважды вынес мяч, 4 раза отобрал его, 88 раз коснулся сферы, отдал 55 точных передач из 63 (87%), в том числе 2 ключевые, и нанес 1 удар по воротам. Вторым лучшим в матче стал испанский форвард Брюгге Ферран Жутгла, набравший 7,7 балла.

К слову, еще один украинец – Роман Яремчук – провел на поле 31 минуту и ​​получил 6,3 и 6,7 балла соответственно.

Напомним, после 10-ти туров Брюгге в турнирной таблице Лиги Жупиле идет третьим, имея в своем активе 22 очка. От лидера – Антверпена – команда украинцев отстает на пять пунктов.

Эвертон одолел Саутгемптон на выезде – Миколенко помог оформить вторую подряд победу в горячем матче АПЛ