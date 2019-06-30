Соболь не перейде в Десну, – ЗМІ

Чернігівська Десна не веде перемовин щодо підписання оборонця збірної України Едуарда Соболя, права на якого належать донецькому Шахтарю.

"Сіверяни" навіть не розпочинали переговорів щодо трансферу флангового захисника, повідомляє Footboom.

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Раніше була інформація, що Десна веде переговори з Шахтарем щодо оренди Соболя. 24-річний оборонець збірної України перебуває на контракті з донеччанами з 2013 року, але зіграв за першу команду лише 14 матчів. Натомість більшість часу він провів в орендах, виступаючи за Металург Д, Металіст, Зорю, празьку Славію і Яблонец.

Після сезону 2018/19 Едуард Соболь повернувся до табору Шахтаря, проте, не поїхав на тренувальний збір "гірників" до Німеччини.

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