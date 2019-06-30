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Соболь не перейде в Десну, – ЗМІ

15:34 396 Читать на русском
Соболь не перейде в Десну, – ЗМІ
Едуард Соболь (праворуч) / фото О. Осипова

Чернігівська Десна не веде перемовин щодо підписання оборонця збірної України Едуарда Соболя, права на якого належать донецькому Шахтарю.

"Сіверяни" навіть не розпочинали переговорів щодо трансферу флангового захисника, повідомляє Footboom.

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Раніше була інформація, що Десна веде переговори з Шахтарем щодо оренди Соболя. 24-річний оборонець збірної України перебуває на контракті з донеччанами з 2013 року, але зіграв за першу команду лише 14 матчів. Натомість більшість часу він провів в орендах, виступаючи за Металург Д, Металіст, Зорю, празьку Славію і Яблонец.

Після сезону 2018/19 Едуард Соболь повернувся до табору Шахтаря, проте, не поїхав на тренувальний збір "гірників" до Німеччини.

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