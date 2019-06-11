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Україна – Люксембург: Соболь вперше за 2 роки зіграв за збірну в офіційному матчі

06:30 12 Читать на русском
Україна – Люксембург: Соболь вперше за 2 роки зіграв за збірну в офіційному матчі
Едуард Соболь / УАФ

Захисник збірної України Едуард Соболь вийшов на заміну у матчі відбору на Євро-2020 проти Люксембургу (1:0).

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

Едуард Соболь на 88-й хвилині замінив Віктора Циганкова. Це його перша поява на полі у складі збірної з червня 2018 року, коли він грав у товариському матчі проти Албанії (4:1).

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Додамо, що востаннє Соболь грав в офіційному матчі національної команди в червні 2017 року проти Фінляндії (2:1).

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

Україна мінімально здолала Люксембург – важка перемога у відборі до Євро-2020 завдяки швидкому голу Яремчука

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Теги
Євро-2020 Україна - Люксембург Україна Україна Едуард Соболь Едуард Соболь
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:
51
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Україна U-20
18:30
Італія U-20
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