Україна – Люксембург: Соболь вперше за 2 роки зіграв за збірну в офіційному матчі

Захисник збірної України Едуард Соболь вийшов на заміну у матчі відбору на Євро-2020 проти Люксембургу (1:0).

Едуард Соболь на 88-й хвилині замінив Віктора Циганкова. Це його перша поява на полі у складі збірної з червня 2018 року, коли він грав у товариському матчі проти Албанії (4:1).

Україна – Люксембург: Маліновський відзначився 4-м асистом в останніх 3-х матчах за збірну

Додамо, що востаннє Соболь грав в офіційному матчі національної команди в червні 2017 року проти Фінляндії (2:1).

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

Україна мінімально здолала Люксембург – важка перемога у відборі до Євро-2020 завдяки швидкому голу Яремчука