Україна – Люксембург: Соболь вперше за 2 роки зіграв за збірну в офіційному матчі

Євро-2020 — 03:31 5073
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Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гри
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Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчуЄвро-2020 — 00:46 5421
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Україна – Люксембург: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 00:22 1621
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Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це булоЄвро-2020 — 00:10 29913
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Інформація про реформування Ліги чемпіонів виявилася фейком – офіційна заява УЄФАЛіга чемпіонів — 10 черв 353