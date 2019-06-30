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Соболь не перейдет в Десну, – СМИ

15:34 119 Читати українською
Соболь не перейдет в Десну, – СМИ
Эдуард Соболь (справа) / фото А. Осипова

Черниговская Десна не ведет переговоров о подписании защитника сборной Украины Эдуарда Соболя, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру.

"Северяне" даже не начинали переговоров по трансферу флангового защитника, сообщает Footboom.

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Ранее была информация, что Десна ведет переговоры с Шахтером относительно аренды Соболя. 24-летний защитник сборной Украины пребывает на контракте с донетчанами с 2013 года, но сыграл за первую команду всего 14 матчей. Большинство времени он провел в аренде, выступая за Металлург Д, Металлист, Зарю, пражскую Славию и Яблонец.

После сезона 2018/19 Эдуард Соболь вернулся в лагерь Шахтера, однако не поехал на тренировочный сбор "горняков" в Германию.

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