Соболь не перейдет в Десну, – СМИ

Черниговская Десна не ведет переговоров о подписании защитника сборной Украины Эдуарда Соболя, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру.

"Северяне" даже не начинали переговоров по трансферу флангового защитника, сообщает Footboom.

Украина – Люксембург: Соболь впервые за 2 года сыграл за сборную в официальном матче

Ранее была информация, что Десна ведет переговоры с Шахтером относительно аренды Соболя. 24-летний защитник сборной Украины пребывает на контракте с донетчанами с 2013 года, но сыграл за первую команду всего 14 матчей. Большинство времени он провел в аренде, выступая за Металлург Д, Металлист, Зарю, пражскую Славию и Яблонец.

После сезона 2018/19 Эдуард Соболь вернулся в лагерь Шахтера, однако не поехал на тренировочный сбор "горняков" в Германию.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити