Десна веде переговори з Шахтарем щодо оренди Соболя, – ЗМІ

Захисник Шахтаря Едуард Соболь може продовжити кар'єру в Десні.

Чернігівський клуб вже розпочав переговори з Шахтарем щодо оренди лівого захисника, повідомляє Football.ua.

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Контракт Соболя належить "гірникам" з 2013 року, але постійно виступає в оренді. У кар'єрі Соболя були донецький Металург, Металіст, Зоря, празька Славія і Яблонец.

У сезоні-2018/19 Едуард зіграв в 27 матчах чемпіонату Чехії за Яблонец, відзначившись голом і трьома асистами.

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