Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити

Шахтар Донецьк – очевидно перевантажений за кадровим підбором клуб, якому потрібно "полегшити" свій склад бодай на декілька бойових одиниць. "Футбол 24" виділяє десятку гравців чинного чемпіона України, які з різних причин могли б покинути команду Каштру.

Шахтар вирушив на збори, взявши аж 28 гравців з собою. При цьому загадкою навіть для фанатів "гірників" залишається відсутність ще кількох виконавців. Не дивно, що перші кроки для будівництва команди під керівництвом нового тренера Луша Каштру було зроблено у контексті трансферів на вихід. Позбулися кількох хлопців, яким ну дуже подобається чемпіонат Росії. Центрбек Іван Ордець і правий захисник Олег Данченко обрали свій суперечливий шлях, але не скажеш, що донецький клуб якось особливо постраждав через їхній відхід, хоч і не заробили на їхньому відході.

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Останній другу половину останнього сезону і так провів в оренді. Ордець так взагалі лише 2 матчі провів за останній рік, що не для одного 26-річного футболіста може стати великим ударом. Утім, позиції правого і центрального оборонців і так заповнені аж надто добре (кількісно), тож можна очікувати продажів чи оренд ще кількох захисників. Кого ж ще Шахтар може відпустити цього літа? Давайте проаналізуємо.

Марлос – імовірність 50%

Натуралізований бразилець не так давно підписав новий контракт з "гірниками", чинний до кінця наступного сезону. Відтак, якщо когось і продавати, то його і саме зараз, коли намалювався певний інтерес з Бразилії та Італії. Греміо може отримати 30 млн євро за свого лідера Евертона, який феєрить на Копа Амеріка-2019, тож у знаменитої команди будуть гроші на трансфер Марлоса. Розмови про Удінезе видаються дещо дивними – навряд чи фріульці потягнуть трансфер через недешеву ціну питання.

Звісно, 31-річний вінгер Шахтаря залишається одним з найкращих гравців УПЛ та інколи здатен видати феєрію в ЛЧ. Однак травми турбують його все частіше, а вік не робитиме його сильнішим. Якщо не рахувати Фреда (з натяжкою ще Ракицького), за останні 3 сезони донецький клуб фактично нікого не продавав за серйозні гроші, до яких звик раніше. Марлос міг би заповнити цю прогалину. Крім цього, його трансфер змусив би швидше розвиватися Тете, Соломона чи Сіпріано, які вже не змогли б ховатися за спиною ветерана.

Утім, Шахтар уже показував, що задля поточного результату готовий доводити до ситуації, коли лідери йдуть з команди як вільні агенти (той же Бернард). Тому цей момент, а також відсутність такого шаленого ажіотажу, який ми бачили у випадку молодших бразильців, може залишити Марлоса ще на сезон-два.

Веллінгтон Нем – 80%

Хлопець і так піде наступного літа вільним агентом, а якщо хтось ризикне розщедритись на пропозицію вже зараз – треба брати двома руками. Нем демонструє відчутно гіршу результативність, ніж той же Марлос, якому заважають травми, чи Тете, який зіграв удвічі менше матчів. Не вражає навіть на рівні УПЛ. Пора робити ставку на інших його земляків, які здаються значно перспективнішими і для гри, і для потенційного перепродажу. Якби не консервативність Фонсеки, Веллінгтон не отримував би стільки шансів коштом юних талантів.

Що цікаво, Веллінгтон тільки приєднався до команди декілька днів тому, але не поїхав на збори в Німеччину. Шахтар мовчить, отже, насувається трансфер або Каштру вирішив не працювати гравцем, який йому не знадобиться? Проблема може бути в тому, що Нем зовсім не виглядає дуже привабливим варіантом для купівлі чи навіть оренди. Туреччина чи Бразилія – хто прийде на порятунок кар'єри 27-річного правого вінгера?

Ларі Кайоде/Данило Сікан – 70%

Форвард, який забиває гол за сезон (плюс 1 асист), не виглядає переконливим варіантом для ролі заступника Жуніора Мораєса. Та сама історія, що з Немом – приїхав на збори, а потім кудись зник зі списку гравців. На засвіченому листочку Каштру з тактичною схемою і гравцями, яких збирається використовувати, його немає. У нігерійця довгостроковий контракт з Шахтарем, а про якісь інші варіанти не чутно, тому логічною буде оренда.

Не виключено, що його майбутнє залежить від Сікана. Якщо юний чемпіон світу не зарекомендує себе на зборах і повернеться в Маріуполь, Кайоде можуть і залишити. Якщо ж Сікан прорветься, то на його місці цілком міг би опинитися 26-річний Оларенваджу, чому ні? Допоміг би азовцям у Лізі Європи, міг би показати свої навички у клубі з меншими завданнями та тиском, а там, може, і повернувся б. Тим паче, Малага відмовилась від опції викупу Бланко Лещука за 2,5 млн євро, тож аргентинець українського походження має отримати ще один шанс у Шахтарі.

Валерій Бондаренко – 90%

Центрбек з Олександрії не підійшов ні Фонсеці, ні Каштру. На літні збори не поїхав, зате його чекає оренда. Якщо не Маріуполь, то знову команда Шарана, яка добряче підсилюється під Лігу Європи. Констатуємо, що 26-річний Бондаренко (не плутати з чемпіоном світу Валерієм Бондарем, який перебуває в обоймі нового тренерського штабу) просто змарнував другу частину попереднього сезону, травмувавшись на зимових зборах.

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Про Барселону, на чиєму стадіоні побував кілька тижнів тому, наразі доводиться тільки мріяти. За Шахтар Валерій провів лише 1 матч під завісу сезону. Дебютував – уже добре, хоча Фонсека міг собі дозволити і більше експериментів.

Ісмаїлі – 60%

Хоч італійські ЗМІ і відправляють 29-річного бразильця на підвищення в Серію А, другий найкращий асистент Шахтаря все ще на зборах "гірників". Фонсека дуже хотів би продовжити співпрацю з лівим захисником, який додасть якості атаці будь-якої команди. Однак Рома не зможе собі дозволити вивалити від 15 млн євро за Ісмаїлі, поки не продасть когось, бажано його конкурента Коларова в Туреччину.

Тіфозі Роми вже не перший тиждень бомбардують профіль гравця в Інстаграм з закликами перебратись до лав "джаллороссі" – у найкращих традиціях фанатів Бешикташа. Спокуса заробити на одному з найдорожчих гравців чемпіонату України може переважити інші чинники. Та й Ісма успішною грою в Італії міг би реалізувати свою мрію про збірну Бразилії. Гравець, який вміє пробивати навіть гіперзахисні моделі команд УПЛ, в Кальчо не загубився б. Головне питання в ціні – чи влаштує пропозиція скупуватих італійців (найдорожчий продаж "гірників" у Серію А приніс 10 млн євро за Лукареллі від Парми) вимогливий Шахтар?

Тайсон – 40%

Цілком очевидно, що лідер команди, гравець сезону, найкращий асистент Шахтаря та УПЛ 2018/19 не піде разом з Марлосом та Ісмаїлі. Ці троє гравців визначають атакувальну міці "гірників". Утім, Тайсон має найменше шансів перебратися навіть до того ж Фонсеки. Бразильцю в січні виповнюється 32 роки. Шахтар за копійки його не відпустить. Рома платити 15 мільйонів євро не стане, хоч і дуже хотіла б задовольнити свого нового наставника.

Бразильські клуби не потягнуть зарплату капітана Шахтаря. Словом, працювати і працювати на українських полях – варіант найвірогідніший. Є хіба що опція, при якій Фонсека випросить хоча б одного зі своїх колишніх підопічних, і ним стане саме Тайсон, якщо продадуть когось з "вовків" на його позиції. Плюсом для донеччан є те, що не потрібно вигадувати/викуповувати заміну на рівному місці. Є той же Соломон, Фернандо Педро.

Тарас Степаненко – 50%

Роки йдуть, а мрія про гру в топ-чемпіонаті віддаляється. В останні сезони опорник збірної України отримує цікаві пропозиції з Європи, але якось не складається. В умовах ліміту на легіонерів такий кадр – безцінний. Півзахисник оборонного плану, якому вже 29, а Трансфермаркт все ще оцінює на 10 мільйонів євро. На рахунку Тараса 4 голи та 3 асисти в попередньому сезоні. І це один з найкращих його результатів у кар'єрі.

Цікаву річ сказав Каштру про імовірність потрійного трансферу Степаненка, Тайсона та Ісмаїлі в Рому: "Ми прекрасно усвідомлюємо, що футболісти Шахтаря популярні в Європи, до них є інтерес. Я звик втрачати гравців, але це не значить, що ми припинимо боротися. Ми розраховуємо на них, це важливо в контексті досягнення цілей на сезон".

Едуард Соболь – 40%

Багато в чому залежить від домовленостей щодо Ісмаїлі. Якщо бразилець піде, Каштру зможе розраховувати лише на Матвієнка, якого більше бачить у центрі захисту, та Соболя. Є ще дещо божевільний варіант з переведенням Маркіньйоса Сіпріано з вінгера в латералі, судячи зі все тої ж записки тренерського штабу Шахтаря. Останнє може означати, що до відходу Ісмаїлі готуються цілком серйозно, а значить, і гравець збірної України повинен отримати свій шанс.

Юхим Конопля/Сергій Болбат/Богдан Бутко – 99%

Після повернення з оренди 20-річного Додо (з ним тренер співпрацював у португальській Віторії) Каштру на місці правого захисника бачить бразильця та наразі обох досвідчених українців, від яких який рік чекають прориву. Троє гравців на одну позицію – це вже забагато. Так, Болбат – номінальний півзахисник, але, вочевидь, його атакувального потенціалу поки недостатньо для гри на фланзі атаки і на думку містера Луїша.

Дуже шкода, що новий наставник не дав шансу себе проявити бодай на зборах 19-річному чемпіонові світу. Юхим Конопля був визнаний одним з найкращих гравців молодіжного Чемпіонату світу-2019, а його швидкість та агресія в роботі на атаку та при обороні могли б створити хорошого бійця і для головної збірної (приклад Миколенка надихає, чи не так!). Наразі зарано, вважає новий тренерський штаб – талант Шахтаря піде в Десну чи ще кудись на правах оренди без конкретних перспектив на найближчі роки, адже далеко не завжди такі оренди працюють позитивно.

Андрій Тотовицький – 30%

Найімовірнішим варіантом розвитку кар'єри атакувального півзахисника, який непогано себе проявляв у Зорі, Бельгії та тому ж Маріуполі, є проведення завершального сезону за контрактом і перехід вільним агентом в інший клуб УПЛ. Навряд чи хтось викупить чи орендує його 26-річного хавбека цього літа. Хіба що виникне шанс, як у Пилипа Будківського, якому дозволили безкоштовно достроково перейти у Зорю з правом претендувати на 50% подальшого перепродажу. А так 8 матчів, 1 гол та 1 асист за сезон – доробок Тотовицького при Фонсеці 1якось не дуже вражає.

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Шахтар засвітив тактичні та кадрові плани Каштру на німецькі збори

Цей список можуть продовжити: Віктор Коваленко (контракт до кінця найближчого сезону), якого за версією італійських ЗМІ можна придбати менш ніж за 8 мільйонів євро, чи Маркіньйос Сіпріано, якого торгує той же Удінезе. Однак, як жартівливо відзначив на одній з останніх прес-конференцій Луїш Каштру, такими темпами невдовзі йому не буде ким грати. Масовий розпродаж – це не те, до чого Шахтар нас привчив. Утім, розвантажити кадрову відомість (якщо в тебе понад 30 гравців, а в чемпіонаті 12 команд – коли їм всім дати практику?), а поміж тим заробити на трансферах, якщо пропозиції не будуть смішними, вже цілком реальна річ.

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