Смоллінг у свій день народження годував безхатьків

Захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг незвично відсвяткував свій день народження.

22 листопада захиснику Манчестер Юнайтед Крісу Смоллінгу виповнилось 29 років. Цей день футболіст вирішив провести з користю. Захисник організував збір коштів для безхатьків.

Смоллінг: Веганство допомогло подолати хворобу коліна

Смоллінгу вдалось зібрати 29 тисяч фунтів стерлінгів, які він переказав на рахунок благодійного фонду бездомних християн. Ці гроші підуть на організацію різдвяного свята для безхатьків.

"Пестити ніжку – це перебір", – Евра прокоментував відео, де він облизував та цілував сиру індичку

Також Смоллінг одягнув на себе кухонний фартух та провів день за готуванням та роздаванням їжі тим, хто цього потребує.

In celebration of my 29th birthday today I am raising £29k for Barnabus to guarantee a fun-filled Xmas period for those less fortunate. #29for29 pic.twitter.com/FkrdpnXn85