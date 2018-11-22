toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

Смоллінг у свій день народження годував безхатьків

22:21 13 Читать на русском
Смоллінг у свій день народження годував безхатьків
Кріс Смоллінг \ Соцмережі

Захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг незвично відсвяткував свій день народження.

22 листопада захиснику Манчестер Юнайтед Крісу Смоллінгу виповнилось 29 років. Цей день футболіст вирішив провести з користю. Захисник організував збір коштів для безхатьків.

Смоллінг: Веганство допомогло подолати хворобу коліна

Смоллінгу вдалось зібрати 29 тисяч фунтів стерлінгів, які він переказав на рахунок благодійного фонду бездомних християн. Ці гроші підуть на організацію різдвяного свята для безхатьків.

"Пестити ніжку – це перебір", – Евра прокоментував відео, де він облизував та цілував сиру індичку

Також Смоллінг одягнув на себе кухонний фартух та провів день за готуванням та роздаванням їжі тим, хто цього потребує.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
32
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук