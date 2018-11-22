toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЛЬВОВ ИГОРЬ СУРКИС

Смоллинг в свой день рождения кормил бездомных

22:21 26 Читати українською
Смоллинг в свой день рождения кормил бездомных
Крис Смоллинг \ Соцсети

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг необычно отпраздновал свой день рождения.

22 ноября защитнику Манчестер Юнайтед Крису Смоллингу исполнилось 29 лет. Этот день футболист решил провести с пользой. Защитник организовал сбор средств для бездомных.

Смоллинг: Веганство помогло преодолеть болезнь колена

Смоллингу удалось собрать 29 тысяч фунтов стерлингов, которые он перевел на счет благотворительного фонда бездомных христиан. Эти деньги пойдут на организацию рождественского праздника для бездомных.

"Ласкать ножку – это перебор", – Эвра прокомментировал видео, где он облизывал и целовал сырую индейку

Также Смолинг одел на себя кухонный фартук и провел день за приготовлением и раздачей пищи тем, кто в этом нуждается.

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг Крис Смоллинг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
52
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук