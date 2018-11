Смоллинг в свой день рождения кормил бездомных

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг необычно отпраздновал свой день рождения.

22 ноября защитнику Манчестер Юнайтед Крису Смоллингу исполнилось 29 лет. Этот день футболист решил провести с пользой. Защитник организовал сбор средств для бездомных.

Смоллинг: Веганство помогло преодолеть болезнь колена

Смоллингу удалось собрать 29 тысяч фунтов стерлингов, которые он перевел на счет благотворительного фонда бездомных христиан. Эти деньги пойдут на организацию рождественского праздника для бездомных.

"Ласкать ножку – это перебор", – Эвра прокомментировал видео, где он облизывал и целовал сырую индейку

Также Смолинг одел на себя кухонный фартук и провел день за приготовлением и раздачей пищи тем, кто в этом нуждается.

In celebration of my 29th birthday today I am raising £29k for Barnabus to guarantee a fun-filled Xmas period for those less fortunate. #29for29 pic.twitter.com/FkrdpnXn85