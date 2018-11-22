"Пестити ніжку – це перебір", – Евра прокоментував відео, де він облизував та цілував сиру індичку

Екс-гравець збірної Франції Патріс Евра пояснив, чому записав чудернацьке відео з індичкою.

"Вчора я опублікував відео, і воно стало вірусним. Воно було присвячене Дню подяки. Хтось вважав його смішним, хтось – дивним, деяким воно здалося огидним. Всі ми різні, дякувати Богу.

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Я просто пом'яв і поцілував м'ясо. Так, пестити ніжку – це перебір. Це було якось бридко", – цитує колишнього футболіста збірної Франції Football-Italia.

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До слова, Патріс Евра раніше виступав за Монцу, Ніццу, Монако, Манчестер Юнайтед, Ювентус і Марсель. У складі МЮ француз п'ять разів ставав чемпіоном Англії.