Смоллінг: Веганство допомогло подолати хворобу коліна

Захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг розповів, чому вирішив стати веганом.

"Моя дружина є веганом вже кілька років і постійно намагалася переконати мене перейти на цю дієту. Вона часто готує вдома, так що я в будь-якому випадку половину часу харчувався по веганскої дієті.

Я ніколи не їв салату, а перед матчем проти "Арсенала" моя дієта – їжа з Макдональдса, – хавбек сенсаційного "Саттона" Бейлі

Поступово я почав відмовлятися від м'яса. Однією з причин цього стала печія, до того ж у мене тендиніт колінного суглоба, який є у досить багатьох футболістів.

Коли я відмовився від м'яса, тендиніт став проходити. Це було проблемою при розминках, які з часом перетворювалися в кошмар. У підсумку я відмовився від м'яса. Зараз все набагато краще, я відчуваю тендиніт менше.

Тепер я повноцінний веган, і старт передсезонки може бути досить важким, тому що навантажуєшся, але я нічого такого не відчув. Веганська дієта багато в чому допомогла мені. Я зміг безболісно проводити матч за матчем.

Ще в позаминулому сезоні я постійно їв стейки і курку. Їх смак мені до сих пір подобається. Але я не сумую, бо зараз у мене такий великий вибір їжі. Перехід виявився простішим, ніж я думав", – цитує Смоллінга Daily Mail.