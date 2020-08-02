Смоллінг повернеться в Манчестер Юнайтед – Рома не узгодила викуп захисника

Рома та Манчестер Юнайтед не зуміли дійти згоди щодо трансферу Кріса Смоллінга, який виступав у Вічному місті на правах оренди. Манкуніанці відхилили пропозицію римлян в розмірі 15 млн євро та 5 млн у вигляді бонусів, повідомляє Corriere dello Sport.

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Вочевидь, 30-річний захисник не зіграє і в Лізі Європи проти Севільї. МЮ вимагає в Роми 200 тисяч євро за один матч Смоллінга в єврокубках. Втім, наразі центрбек залишається в Італії, позаяк клуби все ще продовжують перемовини про участь англійця в ЛЄ.

Нагадаємо, Смоллінг приєднався до команди Паулу Фонсеки минулого літа. В сезоні 2019/20 центрбек провів 37 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

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