toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Смоллінг повернеться в Манчестер Юнайтед – Рома не узгодила викуп захисника

14:52 - Читать на русском
Смоллінг повернеться в Манчестер Юнайтед – Рома не узгодила викуп захисника
Кріс Смоллінг / ФК Рома

Захисник "червоних дияволів" Кріс Смоллінг, схоже, завершив свій італійський відрізок кар'єри.

Рома та Манчестер Юнайтед не зуміли дійти згоди щодо трансферу Кріса Смоллінга, який виступав у Вічному місті на правах оренди. Манкуніанці відхилили пропозицію римлян в розмірі 15 млн євро та 5 млн у вигляді бонусів, повідомляє Corriere dello Sport.

Палкін: Перехід Фонсеки в Рому – перший випадок в історії України, коли тренер пішов за компенсацію

Вочевидь, 30-річний захисник не зіграє і в Лізі Європи проти Севільї. МЮ вимагає в Роми 200 тисяч євро за один матч Смоллінга в єврокубках. Втім, наразі центрбек залишається в Італії, позаяк клуби все ще продовжують перемовини про участь англійця в ЛЄ.

Нагадаємо, Смоллінг приєднався до команди Паулу Фонсеки минулого літа. В сезоні 2019/20 центрбек провів 37 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Динамо розпочало повноцінні передсезонні збори – особистий контроль братів Суркісів і старі нові обличчя серед гравців
08:27
12874
Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Кріс Кріс Смоллінг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома Англія Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Інтер зробив офіційну заяву щодо трансферу Мессі
    Іспанія — 10:488423 Інтер зробив офіційну заяву щодо трансферу Мессі
2
год
:
44
хв
СПАЛ
19:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук