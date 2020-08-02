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Смоллинг вернется в Манчестер Юнайтед – Рома не согласовала выкуп защитника

14:52 - Читати українською
Смоллинг вернется в Манчестер Юнайтед – Рома не согласовала выкуп защитника
Крис Смоллинг / ФК Рома

Защитник "красных дьяволов" Крис Смоллинг, похоже, завершил свой итальянский отрезок карьеры.

Рома и Манчестер Юнайтед не сумели прийти к согласию относительно трансфера Криса Смоллинга, который выступал в Вечном городе на правах аренды. Манкунианцы отклонили предложение римлян в размере 15 млн евро и 5 млн в виде бонусов, сообщает Corriere dello Sport.

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Очевидно, 30-летний защитник не сыграет и в Лиге Европы против Севильи. МЮ требует у Ромы 200 тысяч евро за один матч Смоллинга в еврокубках. Впрочем, пока центрбек остается в Италии, поскольку клубы все еще продолжают переговоры об участии англичанина в ЛЕ.

Напомним, Смоллинг присоединился к команде Паулу Фонсеки прошлым летом. В сезоне 2019/20 центрбек провел 37 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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