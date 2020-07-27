Палкін: Перехід Фонсеки в Рому – перший випадок в історії України, коли тренер пішов за компенсацію

"Фонсека пішов, тому що з'явилася Рома. За великим рахунком, це був перший випадок в історії України, коли ми віддавали тренера за компенсацію. Мало того, що він виграв для клубу сім трофеїв, то ми ще й трохи підзаробили.

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Шахтар вибудував таку систему, яка дозволяє перебувати у ситуації, коли клуб створює тренера. Не тренер створює клуб, а навпаки, тому коли тренер приходить до нас, він стає частиною великого механізму, який орієнтований на перемоги. Якщо подивитися на трансферну політику, то побачите, що жоден тренер не впливав на її вектор.

Єдина зірка Шахтаря - це клуб! Тому клуб вирішує, кого купувати і кого продавати", – сказав Палкін в ефірі ТРК Україна 24.

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