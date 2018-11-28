Смалійчук прокоментував відставку Мораіша

Віце-президент львівських Карпат Олег Смалійчук дав коментар із приводу відставки головного тренера "зелено-білих" Жозе Мораіша.

"Сьогодні дуже важкий і болісний день як для Карпат, так і для мене особисто. Важко підібрати слова, щоб прокоментувати те, що сталося. Скажу відверто – я до останнього намагався втримати Жозе Мораіша, зробив усе, щоб він залишився.

Мораіш покинув Карпати

На жаль, є обставини, які перекреслюють усі старання. Йому надійшла пропозиція, від якої неможливо відмовитися і Жозе зробив свій вибір. Прощаємося з тренером культурно, дякуємо йому за роботу. Впевнений, він залишив свій слід у Карпатах", – цитує Смалійчука офіційний сайт Карпат.

Відзначимо, що про відставку португальця стало відомо в середу вранці. За інформацією ЗМІ, контракт Мораіша викупив іноземний клуб, яким, вочевидь, є корейський Чонбук Моторс.