Мораіш покинув Карпати

Ліга чемпіонів — 11:07 545
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"Шахтар розбив мрію Хоффенхайма". Німецькі ЗМІ захоплюються яскравим матчем і розповідають про розлюченого Нагельсманна
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Фонсека: Присвячуємо перемогу всім українцямЛіга чемпіонів — 08:22 2571
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Хоффенхайм – Шахтар: Фонсека бере приклад з Шевченка, поезія від найкращого гравця дня в ЛЧ і подяка Зінченку і КоЛіга чемпіонів — 02:50 9621
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Хоффенхайм – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчуЛіга чемпіонів — 01:03 11779
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Ліга чемпіонів: Ювентус та Манчестер Юнайтед гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, Валенсія зіграє в Лізі ЄвропиЛіга чемпіонів — 27 лист 821
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