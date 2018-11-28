Мораіш покинув Карпати

Львівські Карпати оголосили про відставку головного тренера команди Жозе Мораіша. До найближчих матчів "левів" готуватиме екс-керманич галичан Олег Бойчишин.

Португальський фахівець у середу вранці попрощався з командою. Про це повідомив офіційний сайт Карпат.

Мораіш заявив про намір піти у відставку ще минулого тижня, однак боси "левів" не погодили її. Як наслідок, 53-річний тренер скористався опцією про можливість викупу власного контракту.

До двох матчів, які залишилися в календарному році – проти Арсенала-Київ і Динамо – команду готуватиме в. о. головного тренера Олег Бойчишин. Йому допомагатимуть Олександр Чижевський і Роман Гнатів.