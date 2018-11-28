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Смалийчук прокомментировал отставку Мораиша

12:51 30 Читати українською
Смалийчук прокомментировал отставку Мораиша
Олег Смалийчук и Жозе Мораиш / ФК Карпаты

Вице-президент львовских Карпат Олег Смалийчук дал комментарий по поводу отставки главного тренера "зелено-белых" Жозе Мораиша.

"Сегодня очень тяжелый и болезненный день как для Карпат, так и для меня лично. Трудно подобрать слова, чтобы прокомментировать случившееся. Скажу откровенно – я до последнего пытался удержать Жозе Мораиша, сделал все, чтобы он остался.

Мораиш покинул Карпаты

К сожалению, есть обстоятельства, которые перечеркивают все старания. Ему поступило предложение, от которого невозможно отказаться и Жозе сделал свой выбор. Прощаемся с тренером культурно, спасибо ему за работу. Уверен, он оставил свой след в Карпатах", – цитирует Смалийчука официальный сайт Карпат.

Отметим, что об отставке португальца стало известно в среду утром. По информации СМИ, контракт Мораиша выкупил иностранный клуб, которым, очевидно, является корейский Чонбук Моторс.

Теги
Карпаты Карпаты Олег Смалийчук Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш
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