Контракт Мораіша викупив іноземний клуб, – ЗМІ

З'явилися нові подробиці щодо відходу Жозе Мораіша з посади головного тренера львівських Карпат.

Португальський фахівець покинув клуб за власним бажанням, а керівництво львів'ян прагнуло продовжити співпрацю з ним. Про це повідомляє Sport Arena.

Мораіш покинув Карпати

За інформацією видання, клаусулу, передбачену контрактом Мораіша з Карпатами, виплатив корейський клуб. Умови угоди між тренером і "левами" передбачили, що цього буде достатньо, щоб львівський клуб відпустив португальця.

Жозе Мораіш очолив Карпати в серпні, підписавши довготривалий контракт. Під його керівництвом "зелено-білі" провели 12 матчів в УПЛ, у яких здобули лише 3 перемоги, а також вийшли до 1/4 фіналу Кубка України. Наразі Карпати йдуть десятими в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Відомий журналіст Кирило Крижановський поділився інсайдом, що новим клубом Мораіша стане чемпіон Південної Кореї Чонбук Моторс.