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Контракт Мораіша викупив іноземний клуб, – ЗМІ

11:52 985 Читать на русском
Контракт Мораіша викупив іноземний клуб, – ЗМІ
Жозе Мораіш / ФК Карпати

З'явилися нові подробиці щодо відходу Жозе Мораіша з посади головного тренера львівських Карпат.

Португальський фахівець покинув клуб за власним бажанням, а керівництво львів'ян прагнуло продовжити співпрацю з ним. Про це повідомляє Sport Arena.

Мораіш покинув Карпати

За інформацією видання, клаусулу, передбачену контрактом Мораіша з Карпатами, виплатив корейський клуб. Умови угоди між тренером і "левами" передбачили, що цього буде достатньо, щоб львівський клуб відпустив португальця.

Жозе Мораіш очолив Карпати в серпні, підписавши довготривалий контракт. Під його керівництвом "зелено-білі" провели 12 матчів в УПЛ, у яких здобули лише 3 перемоги, а також вийшли до 1/4 фіналу Кубка України. Наразі Карпати йдуть десятими в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Відомий журналіст Кирило Крижановський поділився інсайдом, що новим клубом Мораіша стане чемпіон Південної Кореї Чонбук Моторс.

Теги
Карпати Карпати Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш Чонбук Моторс Чонбук Моторс
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