Щойно стало відомо, що очікуваний суперник Славії – Слован – зіграв товариський матч із московським Динамо, празький клуб вирішив відмовитися від зустрічі з ним. "У такому випадку ми не будемо грати товариський матч", – заявив голова ради директорів празької Славії Ярослав Тврдік.

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"Якщо йдеться про вторгнення Росії в Україну, то позиція Славії зрозуміла вже два роки. Ми спостерігаємо жахи війни в прямому ефірі. Ми були одним із перших клубів, які відкрито підтримали Україну. Ми, як і раніше, стоїмо поруч із нею. Ми розмістили в готелі Славії понад сотню українських біженців, я сам усиновив українського сироту, він навчається в нашій молодіжній академії. У нас два українські футболісти, дружина нашого колишнього першого помічника тренера родом з України. Наш клуб і вболівальники чітко знають, на чиєму вони боці. Зараз ідеться не про суперечки щодо зв'язку футболу і політики, а про чіткі цінності. Якщо це війна, ми не можемо залишатися байдужими".

Після скасування матчу між Славією і Слованом до празького клубу звернувся словацький клуб ВіОн. Він запропонував замінити Слован у спарингу – і Славія прийняла цю пропозицію.

"Оскільки за поточним коефіцієнтом ми 32 найкраща команда Європи, нестачі в охочих зіграти з нами немає. Щойно ми скасували матч зі Слованом, з нами зв'язалися суперники з Польщі, Швейцарії та Австрії. Коли ми побачили реакцію ФК ВіОн, то спочатку перевірили, чи був інтерес щирим, чи це просто буо бажання нас підтримати. Ми домовилися про те, що це буде особливий матч. Кошти від продажу квитків і телетрансляції ми пожертвуємо Україні", – заявив Ярослав Тврдік в інтерв'ю Nitrianske noviny.

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