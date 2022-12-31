Відтепер Качараба захищатиме кольори Славії як повноцінний гравець команди. Минулий рік українець провів у Празі на правах оренди.

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Керівництво Славії скористалося опцією викупу, прописаною в угоді з ліберецьким Слованом. Качараба підписав контракт на три роки (до грудня 2024-го). Трансфер обійшовся у 20 млн крон (близько 800 тисяч євро), повідомляє офіційний сайт клубу.

"Я дуже радий продовжити співпрацю зі Славією. У нас був фантастичний рік, у якому ми разом пережили низку дивовижних подій. З нетерпінням чекаю на можливість рухатися далі. У нас багато роботи", – прокоментував підписання контракту Качараба.

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