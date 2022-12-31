Теперь Качараба будет защищать цвета Славии как полноценный игрок команды. В прошлом году украинец провел в Праге на правах аренды.

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Руководство Славии воспользовалось опцией выкупа, прописанной в соглашении с либерецким Слованом. Качараба подписал контракт на три года (до декабря 2024-го). Трансфер обошелся в 20 млн крон (около 800 тысяч евро), сообщает официальный сайт клуба.

"Я очень рад продолжить сотрудничество со Славией. У нас был фантастический год, в котором мы вместе пережили ряд удивительных событий. С нетерпением жду возможности двигаться дальше. У нас много работы", – прокомментировал подписание контракта Качараба.

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