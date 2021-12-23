Захисник Славії Тарас Качараба має шикарні показники за підсумками першої половини сезону в чемпіонаті Чехії.

Українець очолив рейтинг найкращих гравців чеської першості за версією Instat, інформує Команда№1. У цьому сезоні він провів 14 матчів, а середня оцінка за версією статистичного порталу становить 263 бали.

Маліновський потрапив у команду тижня Серії А

Цікаво, що він на 10 очок випередив найближчих переслідувачів – захисника Спарти Давіда Ганцко та хавбека Спарти Лукаша Гарасліна.

Додамо, що Качараба також входить до десятки найкращих гравців чеської ліги за точністю передач (88%). Такий самий показник у ще одного українця, захисника молодіжки Максима Таловерова, який захищає кольори Ческе-Будейовіце.

Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок