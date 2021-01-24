"Знаємо, що перемога в Серії А важлива для клубу як у спортивному плані, так і в економічному. Перемога в чемпіонаті і кваліфікація у Лігу чемпіонів важливіші за Кубок Італії. Хоча ми, як і раніше, поважаємо цей турнір і хочемо досягти в ньому успіху.

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Оцінимо ситуацію перед поєдинком, подивимося, хто відновиться, а кому потрібно більше ігрового часу. Недооцінки матчу немає. Як завжди, постараємося виграти. Ми не обмежуємо себе, але потрібно знайти правильний підхід, щоб обіграти Мілан і вийти у півфінал турніру", – цитує Конте видання Football Italia.

Нагадаємо, чвертьфінальний поєдинок Кубка Італії між Інтером та Міланом відбудеться у вівторок, 26 січня, о 21:45.

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