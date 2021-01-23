Мілан перед домашнім матчем 19-го туру Серії А тримався на вершині турнірної таблиці, однак відрив від другої позиції становив всього три очки. Таким чином, "россонері" не мали права на осічку – навряд чи Інтер, який наступав на п'яти, відповів би взаємністю у поєдинку з Удінезе. Підопічним Стефано Піолі необхідно було бити Аталанту, якій в останніх двох турах не вдалося переграти Удінезе та Дженоа. Щоправда, мотивація у команди Джан П'єро Гасперіні була серйозна – звитяга на Сан Сіро вивела б її у зону Ліги чемпіонів.

На такий важливий поєдинок обидва тренери вирішили довіритись перевіреним і готовим на 100% виконавцям. Зокрема, в основу Аталанти не потрапив Руслан Маліновський, позиції якого зайняли Ілічіч та Пессіна. У старті Мілана не вийшли зимові новачки – і якщо Манджукіч на лавці не дивував (він занадто довго не грав, а Ібра постійно забиває), то відсутність Томорі при травмі центрбека Романьйолі виглядала примітною. Замість дебютанта Стефано Піолі вирішив кинути в бій юного Калулу.

Початок зустрічі залишився за міланцями. Господарі тримали м'яч і створили кілька небезпечних епізодів – дебютний з них пройшов вже на 1-й хвилині, коли Ібра отримав розрізну передачу на лівий край штрафного й закрутив повз дальній кут. Там був офсайд, але вже на 2-й хвилині лише Джімшіті завадив Златану замкнути простріл з лівого флангу, а подачу з кутового замкнув Мейте – вище воріт. Втім, стартового натиску "россонері" не вистачило навіть на десять хвилин. Аталанта швидко накрила суперника високим пресингом і почала ловити крихку оборону на дрібних помилках.

Дуже швидко бергамаски перейшли і до загострення, в якому особливо виділялися Госенс, Хатебур та Ілічіч. На 15-й хвилині Робен організував гольовий момент, вирізавши шикарну діагональ на Хатебура під вривання на правий край карного майданчика – Ханс пробив з рикошетом від Кессьє повз ближній кут. На 17-й він же сам увірвався у цю зону та вистрілив з гострого кута, змусивши Доннарумму парирувати. Ще за хвилину з дистанції приклався Ілічіч – м'яч пройшов у метрі від правої стійки. На 19-й же хвилині Йосіп класно розкрутився навколо Калулу в штрафному, але захисник в останню мить встиг вибити м'яч з-під ніг лідера гостей.

Мілан майже нічим не відповідав, а Аталанта продовжувала тиснути. Зрештою, такий футбол призвів до логічного взяття воріт: бергамаски заробили кутовий, після розіграшу якого Госенс виконав подачу з лівого напівфлангу на дальню стійку – а там Ромеро, відклеївшись від Калулу, прийняв горизонтальне положення у повітрі й пробив головою поміж ніг Доннаруммі! 0:1!

Ще за три хвилини Ілічіч міг вийти віч-на-віч з голкіпером, обікравши Тео Ернандеса на фланзі, але Доннарумма вчасно вийшов у центр поля, вибивши м'яч. На 31-й же Сапата пробивав з центру карного майданчика після закидання від Йосіпа – слабенько, точно в руки Джіджі.

На 30-х хвилинах зміст гри не змінювався, однак у Аталанти стало менше конкретики в атакувальних діях (але атаки все одно були дуже перспективними). Мілану не вдавалося довести м'яч до ударних позицій, а контратаки бергамасків ще й могли привезти другий гол.

Так, на 38-й хвилині розмашиста атака за участі Ілічіча, Пессіни та Хатебура завершилась фолом з боку Ернандеса, за який призначили штрафний в метрах 20-ти від воріт – Ілічіч пробив з нього потужно, але Доннарумма парирував, а потім взяв добивання головою від Хатебура. "Россонері" огризнулися подачею Тоналі зі стандарту на Ібру – Златан випередив Хатебура й пробив з мінімальної дистанції, але не влучив у ворота. Зрештою, свисток арбітра відправив команди відпочивати за мінімальної переваги Аталанти.

На другий тайм Стефано Піолі випустив Браїма Діаса, однак Аталанта продовжувала домінувати. Вже на 47-й хвилині Ілічіч завдав першого удару (неточно), а на 51-й невтомний Йосіп заробив пенальті – він поборовся з Кессьє й отримав ліктем у щелепу. Сам же словенець і реалізував вирок з "позначки", хоча Доннарумма вгадав кут. 0:2! На цьому проблеми Мілана не завершувались: в епізоді з Ілічічем на рівному місці травмувався Калулу, якого лікарі виносили з поля на ношах – замість П'єра довелося випускати Мусаккіо, для якого цей матч став першим у сезоні. Оборона "россонері" стала ще слабшою.

На 63-й хвилині Аталанта могла скористатися перевагою на третині поля міланців: Ілічіч розігнав атаку правим флангом і подав з правої ноги на Сапату, а той замкнув у карколомному стрибку – над дев'яткою. Господарі огризнулися двома атаками із заблокованими ударами, але на 68-й вони ледь не пропустили втретє – це Ілічіч з правої вистрілив метрів з 20-ти. Повз ліву стійку!

Стефано Піолі на 70-й хвилині пішов ва-банк, кинувши на допомогу Ібрагімовічу двох нападників (Манджукіча й Ребіча). До того ж, Мілан радикально спростив гру, почавши працювати дальніми закиданнями, що ледь не вилилось у гол вже на 71-й хвилині: Кессьє увірвався на правий край штрафного й спробував пробити, Ромеро йому завадив, однак м'яч відскочив на Манджукіча – Маріо стріляв низом метрів з 11-ти, але Голліні парирував! Ще за хвилину з дистанції вистрілив Ібра, але удар заблокували. У матчі явно наростав переломний момент.

Аталанта швидко прийшла до тями, почавши створювати момент за моментом. На 74-й хвилині Ілічіч отримав проникний пас від Пессіни у штрафний і заробив кутовий, подачу з якого замкнув Сапата – стійка! На 75-й Сапата віддячив Йосіпу, увірвавшись на лівий край і простріливши вздовж воротарського – словенець не зміг пробити! На 77-й же хвилині у матчі була поставлена крапка: Сапата отримав розрізну передачу від Ромеро на лівий край штрафного й опинився перед Доннаруммою, вистріливши у ближній кут – 0:3.

Після цього команди обмінялись ударами над поперечкою, але загалом Аталанта тримала контроль над грою навіть у фінальній частині зустрічі. Мілан оговтався аж у компенсований час, організувавши низку непоганих атак – найнебезпечніші з них завершились дальнім пострілом Ібрагімовіча у стійку та ударом Манджукіча після скидки Златана (в руки Голліні). Джан П'єро Гасперіні, своєю чергою, провів потрійну заміну на 90-й хвилині, випустивши і Маліновського. Руслан взяв участь у двох атаках з передачами в штрафний, але за шість компенсованих хвилин проявити себе було важко. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгром "россонері".

Таким чином, Аталанта набрала 36 очок, піднявшись на четверту позицію в турнірній таблиці Серії А. Мілан залишається на вершині з 43 заліковими балами в активі, а Інтер після нічиєї у паралельній зустрічі скоротив відставання до двох пунктів.