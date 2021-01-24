"Скудетто и Лига чемпионов важнее Кубка Италии": Конте очертил приоритеты Интера накануне дуэли с Миланом
Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от кубкового противостояния с "россонери".
"Мы знаем, что победа в Серии А важна для клуба как в спортивном плане, так и в экономическом. Победа в чемпионате и квалификация в Лигу чемпионов важнее Кубка Италии. Хотя, мы по-прежнему уважаем этот турнир и хотим добиться в нем успеха.
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Оценим ситуацию перед поединком, посмотрим, кто восстановится, а кому нужно больше игрового времени. Недооценки матча нет. Как всегда, постараемся выиграть. Мы не ограничиваем себя, но нужно найти правильный подход, чтобы обыграть Милан и выйти в полуфинал турнира", – цитирует слова Конте издание Football Italia.
Напомним, четвертьфинальный поединок Кубка Италии между Интером и Миланом состоится во вторник, 26 января, в 21:45.
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